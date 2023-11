Kvintet Vladimra Tubića priredio spektakl na drugoj večeri "Intime jazz festivala"

Druge večeri 6. festivala džez muzike "Intime jazz fest" publika je imala priliku da uživa u koncertu vrhunskog džez muzičara iz Banjaluke, gitariste Vladimira Tubića i njegovog kvinteta.

Izvor: Banski dvor/Borislav Brezo

Uz vrhunske muzičare Maksa Kočetova (saksofon), Stevana Milijanovića (klavijature), Branka Vučetina (bas) i Alekse Milijanovića (bubnjevi) i njihov nevjerovatan put kroz svijet improvizacije posjetiocima nije preostajalo ništa drugo nego da ove muzičare nagrade čestim i dugotrajnim aplauzima i svjedoče jednom muzičkom spktaklu.

Specijalni gost na koncertu bio je Aleksandar Mihić gitarista iz Banjaluke.

Na repertoaru su se našle autorske kompozicije sa instrumentalnog albuma “Half Step Up” Vladimira Tubića, ali i autorske kompozicije članova kvinteta, te obrade poznatih džez standarda u modernijem fanki - džez aranžmanu.

"Ovo je moj prvi nastup na 'Intime jazz fest-u'. Mislim da sam na najbolji način iskoristio društvene mreže i da sam zahvaljujući njima došao do velikog broja ljudi. Svakodnevno objavljujem moje video snimke kako sviram, dajem privatne onlajn časova i zaista me pravi dosta ljudi iz cijeloga svijeta i dijeli moje klipove, sve više ih je iz dana u dan. Najviše me prate ljudi iz inostranstva i tako sam dobio publicitet", ispričao je Tubić

Izvor: Banski dvor/Borislav Brezo

Presrećan je, kako kaže što se u Banjaluci održava jedan ovakav festival.

"Ovo je prava stvar. To što je Mladen Matović uradio za Banjaluku je neviđeno.Što se mene tiče, taj čovjek je na čelu kulturnog života Banjaluke, ne samo zbog ovog festivala, već zbog impozantnog broja događaja koji se svakognevno održavaju u Banskom dvoru", naglasio je Tubić.

Kočetov je istakao da je Tubića upoznao prije pet godina i da su zajedno svirali u bendu dok je još bio student, a onda ga je pozvao da svira njegovu autorsku muziku.

"On je veliki talenat, njegova muzika je jako lepa. Vladimir će uskoro objaviti i novi album, znam da radi na tome, tako da biće nastupa. Banjaluka treba da bude ponosna što ima ovakvog čovjeka", rekao je Kočetov.

On je pohvalio organizatore "Intajm džez festivala", te podsjetio da je u Banjaluci nastupao već nekoliko puta.

"Imao sam solistički koncert sa svojim kvartetom, nastupao sam i sa Beti Đorđević, Lenom Kovačević, bio sam član nekih sastava koji su gostovali na prošlogodišnjim festivalima i gledajući ovaj bekbord na kojem pišu imena Tonija Lakatoša, Vite Đordana, ovaj festival raste iz godinu u godinu", rekao je Kočetov.