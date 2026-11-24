Dok bi vas u nekim zemljama zbog ovog poteza za stolom gledali poprijeko, Italijani komadićem hljeba kupe posljednju kap sosa sa tanjira i u elitnim restoranima, a taj običaj zovu "fare la skarpetа".

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U mnogim zemljama smatra se nepristojnim pokupiti komadićem hljeba ostatke sosa sa tanjira, naročito u restoranu. U Italiji je, međutim, taj običaj dio gastronomske tradicije i iskrenog uživanja u hrani. Ima čak i svoje ime - fare la scarpetta - a iza njega se kriju zanimljiva istorija, porodične navike i promjena shvatanja lijepog ponašanja za stolom.

Zašto Italijani hljebom skupljaju posljednje ostatke hrane sa tanjira?

Ako ste nekada ručali u italijanskom restoranu, možda ste primijetili da obrok za mnoge goste nije završen dok na tanjiru ne ostane baš ništa ukusno. Posljednji tragovi paradajz-sosa, malo pesta, maslinovo ulje i začini koji su ostali nakon salate često se pokupe komadićem hljeba.

U Italiji se taj običaj naziva fare la scarpetta. Izraz označava upravo ono što se događa kada komadićem hljeba pokupite preostali sos ili sokove od jela, kako nijedan ukusan zalogaj ne bi završio u otpadu.

Za neke je to spontana navika koju su ponijeli iz porodičnog doma, za druge način da pokažu koliko im se dopao obrok. A za mnoge Italijane, to je jednostavno dio uživanja u hrani.

Britanska novinarka Džulija Krauč, koja se bavi gastronomijom i italijanskom kuhinjom, opisala je kako je tek kasnije saznala da ono što je godinama radila ima poseban naziv. Kada bi njen suprug ostavio ukusan sos na tanjiru, govorila bi mu da je propustio najbolji dio obroka, a zatim bi komadićem hljeba pokupila sve što je ostalo.

Tokom posjete Napulju uvjerila se da se ova navika praktikuje čak i u restoranima sa bijelim stolnjacima. Njen italijanski sagovornik bez ikakvog ustručavanja je pokupio preostali pesto sa tanjira i pojeo ga. Nije se osvrtao da provjeri da li neko odobrava njegov postupak - jednostavno je uživao u hrani.

Taj prizor podsjetio ju je na nešto što se lako zaboravlja u svakodnevnoj žurbi: ponekad su najljepši trenuci upravo oni u kojima sebi dozvolimo da iskreno uživamo u nečemu jednostavnom.

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Šta zapravo znači "napraviti malu cipelicu"?

Na prvi pogled, italijanski izraz fare la scarpetta zvuči neobično, jer se riječ scarpetta prevodi kao „mala cipela".

Postoji nekoliko objašnjenja njegovog porijekla. Prema jednom, komad hljeba podsjeća na malu cipelu koja prelazi preko tanjira i skuplja ostatke. Druga, slikovitija teorija sugeriše da je čovjek toliko gladan da bi pojeo čak i đon cipele.

Ipak, nijedno od ovih tumačenja nema čvrstu istorijsku potvrdu.

Italijanski istoričar gastronomije Luka Čezari ukazuje na to da se izraz pojavljuje u pisanim izvorima još u 19. vijeku. Jedan od najranijih poznatih primjera zabilježen je 1871. godine u rimskom časopisu La Frusta, dok se izraz pojavljuje i u rječniku jednog od dijalekata centralne Italije iz 1885. godine.

Kao jedno od uvjerljivijih objašnjenja navodi se mogućnost da izraz potiče iz dijalekatske upotrebe u kojoj je značio kratku šetnju. U tom slučaju, hljeb simbolično „prošeta" po tanjiru dok skuplja preostali sos.

Bez obzira na to koje je tumačenje najbliže istini, izraz je danas duboko ukorijenjen u italijanskoj gastronomskoj kulturi.

U nekim dijelovima Italije ostaviti hranu na tanjiru veći je problem

Odnos prema hljebu posebno je izražen u južnoj Italiji, gdje on tradicionalno nije bio samo prilog, već osnova gotovo svakog obroka.

U Apuliji se, prema riječima tamošnjih gastronomskih stručnjaka, skupljanje ostataka hljebom povezuje i sa zahvalnošću za pripremljenu hranu. Bacanje jestivih ostataka smatra se nepotrebnim rasipanjem, pa je sasvim prirodno da se pokupi i posljednji trag ukusnog sosa.

Sličan odnos prema hljebu postojao je i u Kalabriji. Kuvar Frančesko Maci, koji je radio u londonskom restoranu specijalizovanom za južnoitalijansku kuhinju, opisao je kako je u njegovoj sredini hljeb imao posebno mjesto na trpezi.

Ostala hrana nazivala se companatico, ono što se jede uz hljeb. Bez hljeba obrok nije bio potpun, a njegovim prisustvom na stolu simbolično je počinjao i završavao se ručak.

Takav odnos prema hrani ima i dublju pozadinu. U sredinama u kojima su porodice nekada raspolagale skromnim namirnicama, hljeb je predstavljao dragocjen izvor energije i nešto što se nije smjelo olako odbacivati.

Kako je nekada nepristojna navika postala prihvaćena?

Iako se danas u Italiji fare la scarpetta može vidjeti i u elegantnim restoranima, to ne znači da je oduvijek bilo tako.

Tradicionalna pravila građanskog bontona često su zabranjivala dodirivanje hrane rukama. Zbog toga je skupljanje sosa hljebom moglo da se smatra nepristojnim, naročito u otmjenijem društvu. Čak ni pokušaj da se hljeb nabode na viljušku i tako upotrijebi nije uvijek bio prihvatljiv.

Promjena stavova postala je izraženija u drugoj polovini 20. vijeka, kada je u Italiji ojačalo interesovanje za cucina povera, odnosno tradicionalnu kuhinju skromnijih slojeva stanovništva.

Jela pripremljena od jednostavnih, dostupnih namirnica dobila su novo poštovanje, a ideja da hranu ne treba bacati postala je važan dio odnosa prema gastronomiji. Ono što je nekada moglo da se smatra nedostatkom uglađenosti počelo je da se doživljava kao znak uživanja, poštovanja prema kuvanju i protivljenja rasipanju.

Danas je u mnogim italijanskim restoranima sasvim uobičajeno da se uz obrok služi hljeb, koji ostaje na stolu do kraja jela. Ipak, običaji se razlikuju od porodice do porodice, od regiona do regiona, kao i od jednog restorana do drugog.

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Da li je ovakav način jela nepristojan?

Odgovor zavisi od zemlje, sredine i prilike.

U neformalnom restoranu ili porodičnom okruženju, skupljanje sosa hljebom često se doživljava kao prirodan i simpatičan gest. U formalnim prilikama, na poslovnim večerama ili u restoranima sa strožim pravilima ponašanja, neki gosti i dalje će radije koristiti pribor ili jednostavno ostaviti ono što je preostalo.

Zato fare la scarpetta nije univerzalno pravilo bontona, već običaj koji mnogo govori o italijanskom odnosu prema hrani.

Njegova suština nije u tome da se tanjir mora očistiti po svaku cijenu, već u ideji da dobar obrok zaslužuje da se u njemu uživa do posljednjeg zalogaja.

A možda je upravo to razlog zbog kojeg je ovaj jednostavan gest opstao kroz generacije: jer nas podsjeća da hrana nije samo potreba, već i zadovoljstvo, tradicija i prilika da budemo zajedno.

Jer, kada je sos toliko dobar da vam je žao da ostane na tanjiru, možda je komadić hljeba najbolji kompliment koji možete uputiti kuvaru.

(M.A./EUpravo zato)