Fotografija pitona koji izlazi iz šolje u toaletu u italijanskom gradiću Osimu izazvala je dvodnevnu potragu za reptilom dok nije utvrđeno da ju je devetogodišnji dječak napravio pomoću vještačke inteligencije.

Izvor: ROMAN DZIUBALO/Shutterstock

Vatrogasci iz Osima su stigli po poziv u stan u naselju Kastelfildardo, gdje je snimljena fotografija zmije kako izlazi iz šolje, ali pošto nisu pronašli reptila, zaključeno je da je stan napustio kroz otvoren prozor.

Tokom narednog dana angažovana je i policijska jedinica zadužena za zaštitu egzotičnih vrsta životinja.

Potraga je otkazana nakon pažljivije provjere fotografije, prilikom čega je utvrđeno da je stvorena pomoću vještačke inteligencije.

Dječak, koji je prvobitno poslao fotografiju odraslim osobama, priznao je da je koristio program vještačke inteligencije da napravi sliku pitona kako izlazi iz toaleta.

Vlasti su saopštile da, s obzirom na dječakovu starosnu dob, neće biti podnesena prijava.

(Mondo)