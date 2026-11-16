Pravilo koje se ne krši: Zašto je u Italiji kapućino rezervisan samo za jutro?

Dok se u većem dijelu svijeta kapućino pije u bilo koje doba dana, u Italiji je on rezervisan za doručak. Naručivanje poslije podneva donijeće vam začuđene poglede, a evo da li je to zbog varenja ili samo duboko ukorijenjene tradicije.

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Turiste u Italiji uglavnom ne iznenađuje običaj da se espreso popije stojeći za šankom, gotovo u jednom gutljaju, niti čaša vode koja se služi uz kafu. Međutim, situacija je nešto drugačija kada poslije ručka naruče kapućino. Konobar im vjerovatno neće zamjeriti, ali bi neko od gostiju za susjednim stolom mogao da ih pogleda sa neskrivenim čuđenjem.

U Italiji, naime, kapućino ima svoje nezvanično radno vrijeme - vrijeme doručka, po mogućstvu prije 11 časova. Nakon toga prednost se daje espresu.

Turisti za ovo pravilo najčešće saznaju preko blogova, društvenih mreža ili italijanskih prijatelja. U Rimu su se čak pojavili i natpisi "Molimo vas, bez kapućina poslije podneva", inspirisani popularnim internet-fenomenom "Dude with Sign". Iako su ugostitelji i konobari podržali ovu poruku, ona nije mnogo uticala na navike stranih posjetilaca.

Pravilo tradicije, a ne zakon

Jedno od najčešćih objašnjenja za ovu naviku odnosi se na varenje. Kapućino sadrži dosta mlijeka i, prema tradicionalnom italijanskom shvatanju, nije najbolji izbor nakon obilnog obroka. Espreso se, s druge strane, smatra idealnim završetkom ručka.

Ipak, ovo objašnjenje više pripada domenu kulture nego medicine. Ne postoje naučni dokazi da kapućino nakon ručka šteti varenju kod zdravih osoba. Ljudi koji su osjetljivi na laktozu ili masniju hranu mogu imati određene tegobe, ali one se mogu javiti bez obzira na doba dana u koje piju ovaj napitak.

"To je svakako dio našeg kulturnog nasljeđa, ali mi Italijani trebalo bi da budemo malo otvoreniji", kaže Fabio Sipione, menadžer za događaje i obuku u trening-centru kompanije Lavaca, povodom Dana kapućina.

U Italiji je kapućino gotovo neraskidivo povezan sa doručkom. Priprema se od espresa, toplog mlijeka i mliječne pjene, a najčešće se služi uzkroasan ili brioš. Ta kombinacija dio je prepoznatljive slike italijanskog jutra, kafa popijena za šankom, novine u rukama i kratka pauza prije odlaska na posao.

"Kapućino smo svrstali među napitke za doručak i u tom dijelu dana on je gotovo nedodirljiv", objašnjava Sipione.

Slična pravila važe i za kroasan, koji se tradicionalno jede ujutru, iako, kako dodaje, nema razloga da neko ne poželi ovo pecivo i tokom popodnevne pauze.

Stranci ne mare za nepisano pravilo

Izvan Italije kapućino se pije ujutru, popodne, pa čak i nakon večere. U pojedinim zemljama postao je gotovo desert, naročito u varijantama sa dodatnom količinom mlijeka ili šlaga.

Dok Italijani poslije ručka uglavnom biraju espreso, turisti bez mnogo razmišljanja naručuju kapućino i u tri sata popodne, često i ne znajući da odstupaju od jednog od najpoznatijih nepisanih pravila italijanske gastronomske kulture.

Ipak, ni italijanske navike u ispijanju kafe nisu ostale imune na promjene. Američka i filter kafa nekada su smatrane stranim običajima, nespojivim sa tradicionalnom kulturom, ali su danas dio ponude brojnih italijanskih kafića.

Sipione smatra da bi slična promjena mogla da se dogodi i kada je riječ o ispijanju kapućina u popodnevnim satima. Na to bi, između ostalog, mogli da utiču i turisti koji u Italiju donose drugačije navike.

Dan kapućina - bez ograničenja

Naručivanje kapućina poslije podneva nije uvreda za italijansku kulturu, već samo odstupanje od tradicionalnih navika. Ako vam se nakon ručka pije ovaj napitak, nema razloga da ga se odreknete.

A ako vas barista pogleda začuđeno, uvijek možete da se našalite da Dan kapućina, koji se obilježava 8.novembra, slavite sa malim zakašnjenjem.

(EUpravo zato)