Zašto Italijani piju kafu stojeći? Njihov običaj krije odgovor na jedan od najvećih problema 21. vijeka

Zašto Italijani piju kafu stojeći? Razlog vas može iznenaditi.

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Svako ko je ikada bio na odmoru u Italiji sigurno je primijetio karakterističnu scenu u lokalnim barovima – umjesto da zauzmu sto, mještani se okupljaju oko šanka i piju svoju jutarnju kafu. Ipak, iza ovog običaja krije se više od same žurbe.

Dan u Italiji počinje espresom za šankom, ali italijanski barovi su mnogo više od mjesta na kojima se popije kafa. Oni su mali centri svakodnevnog života: u njima se doručkuje, uzima brzi zalogaj, sreću prijatelji i komšije, a popodne se dolazi na aperitiv.

Nesporni favorit za šankom je espreso, koji se može popiti u samo nekoliko gutljaja, kao i "korneto" – italijanski kroasan koji se pojede za nekoliko minuta. Pošto kafa i doručak traju kratko, mnogi Italijani u jutarnjoj žurbi jednostavno nemaju potrebu da sjedaju za sto.

Ali postoji još nešto što objašnjava zašto su italijanski barovi toliko važni u svakodnevnom životu.

Kafa je često samo povod za nešto važnije

Za mnoge Italijane odlazak na kafu nije samo stvar navike. To je prilika da sretnu poznata lica, razmjene nekoliko riječi sa komšijom ili popričaju sa vlasnikom i zaposlenima.

Vlasnik jednog malog bara u Apuliji opisao je svoje stalne goste kao ljude koji dolaze i zbog društva. Mnogi žive sami, pa im svakodnevni odlazak na kafu pruža priliku da budu među ljudima.

Italijanski barovi tako postaju mali centri društvenog života. Neko dolazi po espreso, neko po kroasan, a neko jednostavno da ne provede još jedno jutro sam.

U vremenu u kojem se sve više govori o usamljenosti i otuđenosti, ova jednostavna navika ima posebno značenje. Nekoliko minuta razgovora, poznato lice za šankom i osjećaj da negdje pripadate možda vrijede mnogo više od same šoljice kafe.

Par pije kafu stojeći

Izvor: Shutterstock

Tokom odmora, međutim, nema razloga za žurbu. Slobodno sjedite za sto, naručite espreso i uživajte u kafi, razgovoru i atmosferi italijanskih gradova.

Jer u Italiji kafa nikada nije samo kafa. Ponekad je to i mali svakodnevni ritual koji vas podsjeća da ne morate sve vrijeme biti sami.