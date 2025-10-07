Jedan evro za šoljicu espresa: Kafić u Italiji prkosi rastućim cijenama kafe, a motiv im je krajnje zanimljiv

Ideja nije samo u uštedi, već u simboličnom gestu, da se istorijski centar Firence ponovo otvori za svoje građane, a ne samo za turiste.

U trenutku kada je cijena kafe u italijanskim barovima na ivici da pređe takozvanu "psihološku granicu" od dva evra, u Firenci je pokrenuta inicijativa koja ide u suprotnom pravcu.

Istorijski lokal Piazza della Signoria nudi građanima Firence kafu po cijeni od jednog evra, pod nazivom "Il Caffè del fiorentino" (Fjorentinska kafa).

Od oktobra, stanovnici Firence i okolnih opština mogu da poruče espreso za samo jedan evro, umjesto uobičajenih 1,80 evra, i to bez vremenskog ograničenja.

Cilj ove inicijative nije samo da se snizi cijena omiljene šoljice kafe, već i da se pošalje simbolična poruka, da se istorijsko jezgro grada ponovo približi svojim stanovnicima, koje često odvraćaju visoke cijene i masovni turizam.

"Koliko puta čujem da ljudi kažu: 'u centar nikada ne idem'", kaže Marko Falani, generalni direktor "Rivoirea".

Kako je dodao, Firenca mora da ostane dom svojih građana.

"Kafa za jedan evro možda djeluje kao sitnica, ali može značiti mnogo", kazao je on.

Lokal Rivoire osnovao je 1872. godine dvorski poslastičar Enriko Rivoire, a s vremenom je postao simbol elegancije i firentinske tradicije. Danas, pod vođstvom preduzetnika i mecene Karmina Rotondara, ovaj brend širi poslovanje ka Milanu i Veneciji, ali i dalje zadržava svoje srce u Firenci.

Druga strana kafe: poskupljenja i pad potrošnje

Dok "Rivoire" snižava cenu, industrija kafe prolazi kroz ozbiljnu krizu.

Od 2020. godine cena šoljice kafe porasla je za više od 50 odsto, dok su sorte arabika i robusta poskupele za 62, odnosno 78 procenata. Uzroci su brojni: ekstremne klimatske promjene u zemljama proizvođačima kao što su Brazil i Vijetnam, rast potražnje na tržištima u razvoju poput Kine i Indije, finansijske špekulacije i porast troškova transporta i logistike.

Prema podacima Nacionalne unije privrednika (Unimpresa), prosječna cijena espresa u Italiji mogla bi da dostigne dva evra do kraja 2025. godine, što bi moglo promijeniti navike potrošača. Dok potrošnja sirove kafe opada (-6,85% u odnosu na 2022, na 327 miliona kilograma), tržište kafe u kapsulama bilježi snažan rast (+18,8%).

Kafa i dalje ostaje neizostavni dio italijanske svakodnevice, ali ispijanje šoljice u baru sve više postaje mali luksuz.

Iz Firence, međutim, stiže drugačija poruka: jednostavan gest, kafa za jedan evro, kao podsjećanje da centar grada i dalje pripada njegovim stanovnicima. Dovoljno je da pokažu ličnu kartu kojom dokazuju da žive u Firenci, i kafa je njihova za samo jedan evro.

(EUpravo zato/rts.rs)