Američke carine na brazilsku kafu izazvale globalni poremećaj: Hoće li cijena ipak pasti?

Autor Dušan Volaš
Cijena kafe na međunarodnim berzama naglo je skočila zbog efekta carina koje su SAD uvele Brazilu, pokazuju podaci sa berzi.

Američke carine na Brazil vinule cijenu kafe u nebo Izvor: Shutterstock/Momo_46

Sorta arabika za isporuke u decembru poskupjela je za 5,03 odsto, a sorta robusta za isporuke u novembru skuplja je za 2,45 odsto.

Carine od 50 odsto koje su SAD uvele na robu iz Brazila dovele su do naglog smanjenja zaliha u drugim zemljama koje izvoze ovu kulturu.

Globalne zalihe arabike pale su na najniži nivo u posljednjih 17,5 mjeseci, a zalihe robuste najmanje su u prethodna dva mjeseca, prenosi poslovni portal "Barčart".

Američki kupci poništavaju nove ugovore za nabavku brazilskih zrna kafe zbog visoke carine. To je izazvalo poremećaje u nabavci iz drugih zemalja, pošto je trećina sirove kafe koju uvoze SAD dolazila iz Brazila.

Analitičari smatraju da bi u narednom periodu moglo da dođe do pada cijene kafe zbog kišnih padavina u Brazilu koje ublažavaju suve uslove i očekivanog rasta proizvodnje u Vijetnamu za šest odsto u odnosu na prošlu godinu.

SRNA

Tagovi

kafa cijene

