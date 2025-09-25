Američke carine na brazilsku kafu izazvale globalni poremećaj: Hoće li cijena ipak pasti?

Cijena kafe na međunarodnim berzama naglo je skočila zbog efekta carina koje su SAD uvele Brazilu, pokazuju podaci sa berzi.

Sorta arabika za isporuke u decembru poskupjela je za 5,03 odsto, a sorta robusta za isporuke u novembru skuplja je za 2,45 odsto.

Carine od 50 odsto koje su SAD uvele na robu iz Brazila dovele su do naglog smanjenja zaliha u drugim zemljama koje izvoze ovu kulturu.

Globalne zalihe arabike pale su na najniži nivo u posljednjih 17,5 mjeseci, a zalihe robuste najmanje su u prethodna dva mjeseca, prenosi poslovni portal "Barčart".

Američki kupci poništavaju nove ugovore za nabavku brazilskih zrna kafe zbog visoke carine. To je izazvalo poremećaje u nabavci iz drugih zemalja, pošto je trećina sirove kafe koju uvoze SAD dolazila iz Brazila.

Analitičari smatraju da bi u narednom periodu moglo da dođe do pada cijene kafe zbog kišnih padavina u Brazilu koje ublažavaju suve uslove i očekivanog rasta proizvodnje u Vijetnamu za šest odsto u odnosu na prošlu godinu.

