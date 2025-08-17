Pad cijena kafe u Brazilu poslije 18 mjeseci: Tržište reaguje na berbu i američke carine

Ciene kafe u Brazilu zabeležile su pad od 1,01% u julu, prvi put nakon godinu i po dana rasta, saopštio je IBGE.

Izvor: Filippo Carlot / imago stock&people / Profimedia

Smanjenje cijena dolazi nakon završetka berbe i usled tržišnih nestabilnosti izazvanih uvođenjem američkih carina na brazilsku robu poput kafe, jaja i govedine.

Potrošačke cijene kafe u Brazilu u julu su zabilježile pad od 1,01% u odnosu na prethodni mjesec, što je prvi takav pad u posljednjih 18 mjeseci, saopštio je Brazilski institut za geografiju i statistiku (IBGE).

Ovaj pad dolazi kao rezultat nižih otkupnih cena koje poljoprivrednici dobijaju nakon ovogodišnje berbe, koja je trenutno u završnoj fazi, prenosi Reuters.

Tokom prethodnih godinu i po dana, kafa je bila jedan od ključnih faktora koji su podsticali inflaciju u Brazilu, zemlji koja je drugi najveći potrošač kafe na svijetu.

Snižavanje maloprodajnih cijena dodatno je podstaknuto kretanjima na međunarodnim tržištima, posebno nakon što je bivši američki predsjednik Donald Tramp uveo carinu od 50% na brazilsku robu.

Iako su neki proizvodi, poput soka od narandže, bili izuzeti, kafa, jaja i govedina našli su se pod udarom ovih mjera.

Zbog tog trgovinskog pritiska, prošle nedjelje terminske cijene kafe u Njujorku skočile su za 8%, jer su investitori izrazili zabrinutost da bi carine mogle ugroziti trgovinu između SAD-a, najvećeg svjetskog potrošača kafe, i Brazila, najvećeg proizvođača i izvoznika.

(EUpravo zato/seebiz.eu)