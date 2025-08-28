Šire poslovanje: Poznata kompanija kupuje fabriku i dva brenda kafe iz BiH

Kompanija Franck Grupa započela je proces preuzimanja fabrike za preradu kafe u Posušju, kao i brendova kafe sa tržišta BiH – Branck caffé i Dolce caffe.

Kako je saopšteno iz kompanije, transakcija, čiji iznos predstavlja poslovnu tajnu, predstavlja iskorak u daljem jačanju lokalnog prisustva i konkurentnosti Francka na tržištu BiH i cijelog regiona.

Ova akvizicija uslijedila je nakon što je Franck uspostavio direktnu kontrolu nad svim kanalima prodaje na bh. tržištu, čime je osnažio komercijalnu infrastrukturu i postigao bolju povezanost s kupcima. Planirano preuzimanje fabrike i brendova logičan je nastavak tog procesa, sa fokusom na unapređenje lokalnih proizvodnih i logističkih kapaciteta, fleksibilnosti i tržišne agilnosti.

Zaključenje transakcije očekuje se krajem 2025. godine. Integracija preuzetih brendova u Franckovu prodajnu i distributivnu mrežu planirana je za jesen ove godine, dok se preseljenje postojeće Franckove proizvodnje iz Gruda u Posušje očekuje do kraja drugog kvartala 2026. U sklopu projekta planirana je i izgradnja novog skladišnog prostora sa većim kapacitetom na lokaciji nove fabrike.

(Biznisinfo)