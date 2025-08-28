logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šire poslovanje: Poznata kompanija kupuje fabriku i dva brenda kafe iz BiH

Šire poslovanje: Poznata kompanija kupuje fabriku i dva brenda kafe iz BiH

Autor Dušan Volaš
0

Kompanija Franck Grupa započela je proces preuzimanja fabrike za preradu kafe u Posušju, kao i brendova kafe sa tržišta BiH – Branck caffé i Dolce caffe.

Franck preuzima Branck caffé i Dolce caffe Izvor: Shutterstock/Momo_46

Kako je saopšteno iz kompanije, transakcija, čiji iznos predstavlja poslovnu tajnu, predstavlja iskorak u daljem jačanju lokalnog prisustva i konkurentnosti Francka na tržištu BiH i cijelog regiona.

Ova akvizicija uslijedila je nakon što je Franck uspostavio direktnu kontrolu nad svim kanalima prodaje na bh. tržištu, čime je osnažio komercijalnu infrastrukturu i postigao bolju povezanost s kupcima. Planirano preuzimanje fabrike i brendova logičan je nastavak tog procesa, sa fokusom na unapređenje lokalnih proizvodnih i logističkih kapaciteta, fleksibilnosti i tržišne agilnosti.

Zaključenje transakcije očekuje se krajem 2025. godine. Integracija preuzetih brendova u Franckovu prodajnu i distributivnu mrežu planirana je za jesen ove godine, dok se preseljenje postojeće Franckove proizvodnje iz Gruda u Posušje očekuje do kraja drugog kvartala 2026. U sklopu projekta planirana je i izgradnja novog skladišnog prostora sa većim kapacitetom na lokaciji nove fabrike.

(Biznisinfo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kafa tržište fabrika

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ