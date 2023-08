Slavna kuvarica objasnila zašto Italijani nikada ne piju kapućino poslije ručka (ANKETA)

Da li volite da popijete espreso poslije ručka?

Izvor: Tiktok/printscreen/the_pastaqueen

Mnogi ljudi na ovim prostorima ne biraju vrijeme za omiljeni napitak. Kafom započinjemo dan, popodne ćaskamo sa prijateljima, a nije tajna da mnogima prija i u večernjim satima. Sigurno ste makar jednom nakon ručka u restoranu naručili jedan espreso, za opuštanje i čavrljanje sa porodicom, prijateljima ili poslovnim saradnicima. Nadja Muno, slavna italijanska kuvarica, pozabavila se ovom temom.

Poznata i kao "kraljica testenina", Nadja je u viralnom snimku objasnila zašto Italijani nikada ne piju kapućino poslije ručka. Dok je snimala video, neko od pratilaca ju je pitao da li će popiti kapućino, na šta je ona odgovorila: "Ne, prošlo je 12 sati! To je jutarnji napitak". Dodala je da je kapućino savršen napitak koji će probuditi sva naša čula, ali i da je najbolje da se popije prije 10 sati ujutru.

"Potrudite se da je ne pijete poslije 12 sati. Kad jedete obrok, dovoljno toga se odvija sa svim tim odličnim kalorijama i sirevima", objasnila je i na radost svih ljubitelja kafe, otkrila da ispijanje kafe poslije 12 sati ipak nije zabranjeno. "Sve što vam treba jeste brzi espreso", objasnila je, ispijajući šoljicu espresa.

Za kraj se obratila svojim fanovima iz Amerike: "To je kao da Amerikanci pojedu hot dog za doručak. Nadam se da niko to do sada nije učinio". Ipak, prema zaključcima mnogobrojnih istraživanja, jedan gutljaj svježe mljevene kafe u popodnevnim časovima ima okrepljujuće dejstvo na nas. To je ritual koji nas opušta mirisom i ukusom, a oni za koje je takav ritual - čist hedonizam, kažu da dobiju novu energiju.

Pogledajte 00:55 Italijanska kuvarica Izvor: Tiktok/the_pastaqueen Izvor: Tiktok/the_pastaqueen

Koja je vaša navika?

Anketa Da li volite da popijete kafu poslije ručka? Da. 33.33% (1)

Ne. 33.33% (1)

Kako kad. 33.33% (1) Povratak na glasanje Da li volite da popijete kafu poslije ručka? Da.

Ne.

Kako kad. Glasaj Rezultati

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:21 Kako se pravilno kuva turska kafa Izvor: Reddit/sinjiOnO Izvor: Reddit/sinjiOnO

(MONDO)