Evropski astronomi otkrili su najstariji poznati kvazar, jedan od energetski najsnažnijih i najsvjetlijih objekata u svemiru.

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Kvazar datira iz perioda od prije više od 13,1 milijardu godina, što znači da je nastao oko 630 miliona godina nakon Velikog praska, koji se smatra početkom poznatog univerzuma.

Ova vrsta kosmičkog tijela predstavlja izuzetno svijetlo jezgro galaksije, a pokreće ga centralna crna rupa ogromne mase.

"Mislim da ovo doprinosi dokazima da su se neki objekti u ranom univerzumu razvijali izuzetno brzo. Samo 630 miliona godina nakon Velikog praska, ova crna rupa već je porasla do oko 360 miliona puta veće mase od Sunca i počela da sija kao kvazar", izjavio je astronom Žilijen Volf iz Evropske južne opservatorije u NJemačkoj.

On je glavni autor istraživanja koje je objavljeno u časopisu "Astronomija i astrofizika".

Crne rupe su izuzetno gusti objekti sa gravitacijom toliko snažnom da čak ni svjetlost ne može da im pobjegne.

Otkriveni kvazar prvi put je detektovan pomoću orbitalnog teleskopa "Euklid" Evropske svemirske agencije, a njegove korakteristike potom su utvrđene korištenjem kombinacije zemaljskih i svemirskih teleskopa.

Istraživači su kvazaru dali ime "Dun Aongasa", što je bilo drevno kameno utvrđenje u Irskoj koje se nalazi na vrhu litice sa koje se pruža pogled na ogromno prostranstvo Atlantskog okeana.