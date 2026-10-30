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Teleskop Rubin pronašao novi svijet iza Plutona: Čeka se potvrda otkrića kakvo nije viđeno 20 godina

Teleskop Rubin pronašao novi svijet iza Plutona: Čeka se potvrda otkrića kakvo nije viđeno 20 godina

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Opservatorija Vera Rubin otkrila je zaleđeno tijelo prečnika oko 1.000 kilometara, koje bi moglo da postane šesta zvanično priznata patuljasta planeta.

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Samo četiri mjeseca nakon što je započela posmatranje svemira, nova opservatorija Vera Rubin otkrila je ogroman, zaleđeni svijet iza orbite Plutona koji bi mogao da postane šesta priznata patuljasta planeta našeg Sunčevog sistema.

Novootkriveni objekat nosi privremenu oznaku 2026 ED138 i predstavlja najveće nebesko telo otkriveno iza Neptuna u posljednjih 20 godina.

Naučnici procjenjuju da mu se prečnik kreće oko 1.000 kilometara.

"Pronaći objekat ove veličine dešava se možda jednom u generaciji. Pronašli smo ga dok smo još podešavali teleskop", istakao je Mario Jurić, profesor astronomije na Univerzitetu u Vašingtonu i vođa tima za proučavanje Sunčevog sistema na projektu Rubin.

Objekat je prvi primetio astrofizičar Metju Holman pomoću specijalnog koda za pretragu koji upoređuje milijarde tačaka svjetlosti kako bi uočio tijela u pokretu.

Nakon početnog otkrića, istraživači su pronašli tragove ovog tijela i u arhivskim snimcima koji datiraju još iz 2016. godine, što im je omogućilo da precizno rekonstruišu njegovu putanju.

Nalazi se na udaljenosti od oko 46 astronomskih jedinica od Sunca - što znači da je znatno dalji od Plutona, koji u prosjeku orbitira na 40 astronomskih jedinica.

Ukoliko naknadna mjerenja potvrde da je njegova sopstvena gravitacija dovoljna da zadrži loptast oblik, ovaj zaleđeni svijet pridružiće se Plutonu, Eridi, Cereri, Haumeji i Makemakeu kao šesta zvanična patuljasta planeta, prenosi Gizmodo.

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teleskop svemir pluton planete

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