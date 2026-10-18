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Bliski susret u orbiti: Ruski vojni satelit prišao na 100 metara finskoj letjelici koja snima za Ukrajinu

Bliski susret u orbiti: Ruski vojni satelit prišao na 100 metara finskoj letjelici koja snima za Ukrajinu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ruski vojni satelit "Kosmos 2612" približio se na oko 100 metra finskom radarskom satelitu "Ajsaj iks 36", prikazuju podaci veb-stranice za praćenje satelita "Orbital radar".

Bliski susret u orbiti: Ruski vojni satelit prišao na 100 metara finskoj letjelici koja snima za Ukrajinu Izvor: Mechanik / Alamy / Alamy / Profimedia

Ruski satelit približio se na izuzetno malu udaljenost satelitu koji ukrajinskoj vojsci obezbjeđuje obavještajne podatke visoke rezolucije, što je podstaklo strahovanja članica NATO-a da Moskva posjeduje oružje za napade u orbiti.

Prema procjenama stručnjaka Centra za strateške i međunarodne studije, ovaj opasan manevar u orbiti bio je namjerno upozorenje ruskih snaga, jer je samo nekoliko dana ranije "Kosmos 2612" prešao iz niske u višu orbitu, gdje je NATO satelit bio postavljen.

Za sada, stručnjaci nisu sigurni u namjenu ruskog vojnog satelita, te da li posjeduje tehnologiju koja bi mogla ometati signal, onesposobiti kameru i instrumente ili fizički uništiti špijunski satelit.

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Tagovi

svemir Rusija NATO

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