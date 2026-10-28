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Astronautkinja ponijela skejtbord u svemir: Pokazala kako se izvode trikovi bez gravitacije

Astronautkinja ponijela skejtbord u svemir: Pokazala kako se izvode trikovi bez gravitacije

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Ko kaže da na Međunarodnoj svemirskoj stanici nema mjesta za malo zabave?

Astronautkinja ponijela skejtbord u svemir Izvor: X / @Astro_Jessica

NASA-ina astronautkinja Džesika Mer pokazala je kako izgleda izvođenje trikova na skejtbordu u bestežinskom stanju, a snimak je podijelila na društvenoj mreži X.

Naravno, nije riječ o pravom skejtbordu, već o minijaturnoj verziji kojom se upravlja prstima. Mer je izvodila trikove na plavim panelima i metalnim šinama stanice, koristeći opremu oko sebe kao prepreke.

"Svemirski skejt!", napisala je uz snimak, koji je posvetila bratu, suprugu i njihovoj kćerki, za koju kaže da je mala skejterka.

U objavi je označila i legendarnog Tonija Hoka, kog je pitala koji bi on trik pokušao da izvede u orbiti.

Mer se u međuvremenu vratila na Zemlju. Predvodila je misiju SpaceX Crew-12, tokom koje je posada provela 235 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici i obavila četiri svemirske šetnje.

Ovo joj je bio drugi duži boravak u svemiru, nakon što je između 2019. i 2020. godine provela 205 dana u orbiti.

(Mondo)

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Tagovi

svemir NASA skejtbord

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