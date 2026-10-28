Astronautkinja ponijela skejtbord u svemir: Pokazala kako se izvode trikovi bez gravitacije

Ko kaže da na Međunarodnoj svemirskoj stanici nema mjesta za malo zabave?

Izvor: X / @Astro_Jessica

NASA-ina astronautkinja Džesika Mer pokazala je kako izgleda izvođenje trikova na skejtbordu u bestežinskom stanju, a snimak je podijelila na društvenoj mreži X.

Naravno, nije riječ o pravom skejtbordu, već o minijaturnoj verziji kojom se upravlja prstima. Mer je izvodila trikove na plavim panelima i metalnim šinama stanice, koristeći opremu oko sebe kao prepreke.

"Svemirski skejt!", napisala je uz snimak, koji je posvetila bratu, suprugu i njihovoj kćerki, za koju kaže da je mala skejterka.

U objavi je označila i legendarnog Tonija Hoka, kog je pitala koji bi on trik pokušao da izvede u orbiti.

Space skate! A tribute to the raddest skaters I know down on planet Earth. This one is for my brother (and all skating members of the posse), my husband and our little ripper daughter, and all the inspired shredders. Hey @tonyhawk, what trick would you try up here? https://t.co/3rQ0qdjCE0 — Jessica Meir (@Astro_Jessica)October 26, 2026

Mer se u međuvremenu vratila na Zemlju. Predvodila je misiju SpaceX Crew-12, tokom koje je posada provela 235 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici i obavila četiri svemirske šetnje.

Ovo joj je bio drugi duži boravak u svemiru, nakon što je između 2019. i 2020. godine provela 205 dana u orbiti.

(Mondo)