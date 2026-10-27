Devet godina ni traga ni glasa od bugarske kriptokraljice: FBI nudi 5 miliona za informacije

Da li je bugarska kriptokraljica ubijena ili je uspjela da pobjegne i započne novi život?

Izvor: YouTube / OneCoin / Screenshot

Nestala je bez traga, iza sebe ostavila milijarde dolara štete i postala jedna od najtraženijih osoba na svijetu na FBI listi. Devet godina kasnije, istražitelji i dalje ne znaju šta se dogodilo Ruži Ignatovoj, poznatoj kao "bugarska kriptokraljica", koja je stajala iza ogromne OneCoin prevare.

Njemački Bild ponovo je otvorio ovu priču povodom godišnjice njenog nestanka. Policija je potvrdila da nema pouzdanih dokaza da je Ignatova mrtva, pa se potraga nastavlja.

Istražitelji ne isključuju mogućnost da je promijenila identitet, pa čak ni da je plastičnim operacijama potpuno izmijenila izgled. Njemačka policija je na to upozorila 8. oktobra, a slična napomena već godinama postoji i u FBI potjernici.

Izvor: FBI

Ruža Ignatova posljednji put je viđena 25. oktobra 2017. godine, kada je avionom iz Sofije otputovala u Atinu. Od tada joj se gubi svaki trag.

Jedna od teorija jeste da je ubijena 2018. godine po nalogu Hristoforosa Amanatidisa, poznatog kao Taki. Prema informacijama koje je 2023. objavio istraživački portal BIRD, njeno tijelo navodno je bačeno u Jonsko more.

Ipak, bugarsko tužilaštvo nije pronašlo dovoljno dokaza koji bi potvrdili ove tvrdnje. Tijelo nikada nije pronađeno, a zvanične potvrde smrti nema.

Zato se Ignatova i dalje nalazi na FBI listi deset najtraženijih bjegunaca. Za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja ili osude ponuđena je nagrada do čak pet miliona dolara.

Dok se njena sudbina istražuje, novac iz OneCoin prevare polako se pronalazi. Njemačke vlasti su ovog mjeseca saopštile da je povraćeno oko 10,1 milion evra prodajom dva stana u Londonu. Taj novac biće iskorišćen za obeštećenje žrtava.

Izvor: YouTube / OneCoin / Screenshot

Samo u Njemačkoj identifikovano je više od 17.500 oštećenih, dok ukupna šteta premašuje 57 miliona evra. Na svjetskom nivou, američke vlasti procjenjuju da su investitori uložili više od četiri milijarde dolara u OneCoin.

OneCoin je pokrenut 2014. godine i predstavljan kao nova kriptovaluta. Međutim, za razliku od pravih kriptovaluta, nije imao javno provjerljiv blockchain, a vrijednost novčića određivala je sama kompanija.

Jedan od osnivača, Karl Sebastijan Grinvud, već služi kaznu od 20 godina zatvora u SAD, dok se u Njemačkoj zbog sumnje na pranje novca vodi postupak i protiv bivšeg supruga Ignatove.

Slučaj Ruže Ignatove ostaje jedna od najvećih misterija u svijetu finansijskog kriminala.