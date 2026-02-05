logo
Kripto tržište na izdisaju? Analitičari upozoravaju da je priliv svježeg novca u bitkoin praktično presušio

Kripto tržište na izdisaju? Analitičari upozoravaju da je priliv svježeg novca u bitkoin praktično presušio

Autor Dušan Volaš
0

Analitičari upozoravaju da je tržište ostalo bez novog kapitala i likvidnosti.

Kripto tržište na izdisaju? Analitičari upozoravaju da je priliv svježeg novca u bitkoin praktično presušio Izvor: Shutterstock

Cijena bitkoina sve češće bilježi nagle padove, a razlog više nije u tehničkim indikatorima, već u ozbiljnom nedostatku likvidnosti na tržištu. Kako ističe analitičar Ki Jang Džu, glavni pokretač prethodnog rasta - priliv svježeg kapitala - praktično je presušio, dok je BTC pod konstantnim pritiskom prodavaca.

Prema njegovim riječima, stabilizacija "Realized Cap" indikatora jasno pokazuje da na tržište ne ulazi novi novac.

"Kada tržišna kapitalizacija pada, a 'Realized Cap' ne raste, to više nije bikovsko tržište", naglašava Ju. On podsjeća da su ulaganja kroz ETF-ove i agresivne kupovine kompanije MicroStrategy držali bitkoin blizu granice od 100.000 dolara, ali taj efekat sada slabi.

Ju smatra da bi masovna kapitulacija, u rangu pada od oko 70%, bila moguća samo u scenariju u kojem MicroStrategy pređe iz uloge velikog kupca u prodavca. Ipak, on ne očekuje linearan slom tržišta. Umjesto toga, predviđa dug period bočnog kretanja, sa visokom volatilnošću i bez jasnog trenda, sve dok se ne pojave nove kapitalne injekcije.

Problemi sa likvidnošću posebno dolaze do izražaja u sektoru stabilnih digitalnih valuta. Analitičar Darkfost navodi da je kombinovana tržišna kapitalizacija stablecoina počela da opada još u decembru. Od tada je tržište izgubilo više od 13 milijardi dolara, od čega se čak 3,1 milijarda odnosi na Binance, što jasno ukazuje na povlačenje kapitala i povećanu averziju prema riziku.

Sve to pokazuje da trenutni pad bitkoina nije samo posljedica tehničkih faktora. U pitanju su dublje, strukturne promjene na tržištu - nedostatak novih kupaca, smanjena likvidnost i oprez velikih investitora. Upravo ti faktori mogli bi da definišu kretanje kriptovaluta u narednim mjesecima.

S druge strane, TradingShot predviđa da će se bitkoin iz ovog pada izaći jači nego ikad, odnosno da će vrijediti čak 180.000 dolara.

(Mondo/SmartLife)

