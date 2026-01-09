Bitkoin na ivici istorijskog preokreta: Kriptovaluta će vrijediti 180.000 dolara, tvrdi ekspert

Objavljene dugoročne projekcije najavljuju istorijski maksimum cijene bitkoina, ali prije toga stiže pad.

Izvor: Shutterstock

Prema analizi poznatog onlajn trejdera, prije nego što dostigne novi vrh, Bitcoin će vjerovatno proći kroz korekciju, jer je nakon istorijskog maksimuma u oktobru kriptovaluta se našla u fazu izraženog pada cijene

Kako ističe TradingShot na nedjeljnom grafikonu, cijena bitkoina se konsoliduje između 50-nedjeljnog i 100-nedjeljnog pokretnog prosjeka (MA). Ovaj obrazac se više puta pojavljivao tokom prethodnih "medveđih tržišta", nakon što se cijena u početku udaljavala od 50-nedeljnog pokretnog prosjeka.

Istorijski gledano, ova faza prethodi dubljem talasu korekcije, poslije kojeg se formira stabilno "dno".

TradingShot takođe navodi da su dna prethodnih ciklusa bila u skladu sa dugoročnim nedjeljnim nivoima podrške. Najnoviji ciklus završen je na 350-nedjeljnom pokretnom prosjeku, dok su prethodna dva dostigla 300-nedjeljni pokretni prosjek prije nego što je uslijedio oporavak.

Ovi indikatori sada formiraju kritičnu zonu podrške, što ukazuje na mogući pad na 45.000 do 50.000 dolara već tokom septembra, prije nego što započne sljedeći održivi uzlazni trend.

Izvor: Google / Screenshot

Dugoročna pozitivna prognoza zasniva se na paraboličnoj krivi rasta bitkoina i modelu postepeno opadajućih Fibonačijevih ekspanzija pri svakom narednom vrhu "bikovskog tržišta".

Na osnovu te logike, TradingShot je nivo Fibonačijeve ekspanzije od 1,382 označio kao najvjerovatniji cilj sljedećeg ciklusa vrhunca - što novi istorijski maksimum smješta blizu 180.000 dolara.

Prema riječima analitičara, bitkoin bi mogao da dostigne 180.000 dolara početkom februara 2027. godine, nakon završetka aktuelne faze silaznog trenda i početka novog višegodišnjeg uzlaznog ciklusa. U odnosu na trenutnu cijenu od 92.084 dolara, to predstavlja potencijalni rast od oko 95 odsto.

Iako analitičar u kratkom roku očekuje dinamiku pada cijene, bitkoin pokušava da uhvati zamah nakon što je uspješno povratio nivo od 90.000 dolara.

(Smartlife/Mondo)