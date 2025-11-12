Kinezi optužili Amerikance: "Ukrali su 13 milijardi dolara u Bitkoinima"

Kinezi tvrde da je Amerika koristila "državno sponzorisane hakerske metode" kako bi ukrala više od 127.000 Bitkoina od kambodžanskog biznismena.

Izvor: Shutterstock

Kineski Nacionalni centar za reagovanje na kompjuterske viruse (CVERC) objavio je tehnički izvještaj o slučaju u kojem je Ministarstvo pravde SAD zaplenilo više od 127.000 Bitkoina (oko 13,3 milijarde dolara u trenutku pisanja) od kambodžanskog biznismena Čen Džija, šefa kompanije Prince Group.

U dokumentu se navodi da su ta sredstva ukradena 2020. godine iz rudarske mreže LuBian, a sama operacija zaplene nosi sve odlike hakerske grupe koju podržava država.

Hakeri su 29. decembra 2020. godine napali LuBian i ukrali 127.272 BTC u roku od dva sata. Sve transakcije imale su iste iznose, što ukazuje na upotrebu automatizovane skripte. Adrese napadača nisu bile otkrivene, ali su izvorne adrese koje su pripadale mrežama povezane sa Prince Group-om, navodi se u izvještaju.

Sredstva su četiri godine praktično bila neaktivna. Kompanija i sam Čen Dži objavili su više od 1.500 poruka zahtijevajući povraćaj kriptovaluta, ali bez odgovora.

U junu 2024. godine sredstva su aktivirana i prebačena u druge novčanike. Izvještaj koji citira podatke iz Arkham-a navodi da su nove adrese pod kontrolom američke vlade. Američko Ministarstvo pravde je 14. oktobra 2025. zvanično podiglo optužnicu protiv Čen Džija i objavilo zaplenu bitkoina koji su, kako se navodi, vjerovatno pribavljeni putem hakerskog napada iz 2020. godine.

U izvještaju se takođe navodi da je američka vlada mogla da koristi "državno sponzorisane hakerske metode" kako bi pristupila sredstvima. CVERC je ovaj slučaj nazvao "unutrašnjim obračunom među lopovima".

Dokument dalje ističe da samo deo novčića ima kriminalno porijeklo. Oko 17.800 novčića je izrudareno nezavisno, 2.300 Bitkoina potiče od uplata u rudarskim mrežama, dok su ostali dobijeni putem berzi. To je u suprotnosti sa tvrdnjama Ministarstva pravde SAD da su svi zaplijenjeni bitkoini nezakonitog porijekla, dodaje CVERC.