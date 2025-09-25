logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rađa se evropski "stablecoin": Unikredit, Rajfajzen i KBC pokreću digitalni evro pod nadzorom Holandije

Rađa se evropski "stablecoin": Unikredit, Rajfajzen i KBC pokreću digitalni evro pod nadzorom Holandije

Autor Dušan Volaš
0

Devet evropskih banaka osnovaće kompaniju koja će izdati kriptovalutu denominovanu u evrima i pokrivenu tradicionalnom finansijskom imovinom.

Devet banaka izdaje kriptovalutu vezanu za evro Izvor: Smart Life/ Pixels

Riječ je o italijanskoj Unikredit banci, austrijskom Rajfajzen benk internešnelu, belgijskom KBC-u, danskom Danske benku, njemačkom Dekabenku, švedskom SEB-u i španskom Kaisabenku, a mogu se pridružiti i druge banke, saopšteno je iz Unikredit i Rajfajzen benk internešnela.

Sjedište nove kompanije biće u Holandiji, a poslovaće pod licencom i nadzorom holandske Centralne banke kao institucija elektronskog novca.

Uvođenje kriptovalute planirano je za drugu polovinu naredne godine, a biće u skladu sa EU propisima o tržištima kriptoimovine i omogućiće brza i jeftina plaćanja 24 časa dnevno.

Izdavači vežu digitalni novac za standardne valute poput dolara ili evra, ali i za robu poput zlata i srebra i za finansijske instrumente kako bi se izbjegle nagle oscilacije u njegovoj vrijednosti, prenose hrvatski mediji.

Kriptovaluta nudi potencijal za efikasne prekogranične transakcije, automatizovana plaćanja i poboljšanja u upravljanju lancem zaštite i u obradi digitalne imovine.

Oslanjanje na blokčejn tehnologiju osiguraće javno dostupnu elektronsku evidenciju svih platnih transakcija.

Vodeće pozicije na međunarodnom tržištu kriptovaluta denominovanih na tradicionalnu imovinu trenutno zauzimaju američki "Teder", "Srkl" i "Ripl".

Konzorcijum devet evropskih banaka naglašava da želi stvoriti evropsku alternativu tržištima kriptovaluta kako bi ojačao stratešku autonomiju Evrope u platnim transakcijama.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

kriptovaluta kriptovalute

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ