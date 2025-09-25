Rađa se evropski "stablecoin": Unikredit, Rajfajzen i KBC pokreću digitalni evro pod nadzorom Holandije

Devet evropskih banaka osnovaće kompaniju koja će izdati kriptovalutu denominovanu u evrima i pokrivenu tradicionalnom finansijskom imovinom.

Izvor: Smart Life/ Pixels

Riječ je o italijanskoj Unikredit banci, austrijskom Rajfajzen benk internešnelu, belgijskom KBC-u, danskom Danske benku, njemačkom Dekabenku, švedskom SEB-u i španskom Kaisabenku, a mogu se pridružiti i druge banke, saopšteno je iz Unikredit i Rajfajzen benk internešnela.

Sjedište nove kompanije biće u Holandiji, a poslovaće pod licencom i nadzorom holandske Centralne banke kao institucija elektronskog novca.

Uvođenje kriptovalute planirano je za drugu polovinu naredne godine, a biće u skladu sa EU propisima o tržištima kriptoimovine i omogućiće brza i jeftina plaćanja 24 časa dnevno.

Izdavači vežu digitalni novac za standardne valute poput dolara ili evra, ali i za robu poput zlata i srebra i za finansijske instrumente kako bi se izbjegle nagle oscilacije u njegovoj vrijednosti, prenose hrvatski mediji.

Kriptovaluta nudi potencijal za efikasne prekogranične transakcije, automatizovana plaćanja i poboljšanja u upravljanju lancem zaštite i u obradi digitalne imovine.

Oslanjanje na blokčejn tehnologiju osiguraće javno dostupnu elektronsku evidenciju svih platnih transakcija.

Vodeće pozicije na međunarodnom tržištu kriptovaluta denominovanih na tradicionalnu imovinu trenutno zauzimaju američki "Teder", "Srkl" i "Ripl".

Konzorcijum devet evropskih banaka naglašava da želi stvoriti evropsku alternativu tržištima kriptovaluta kako bi ojačao stratešku autonomiju Evrope u platnim transakcijama.

SRNA