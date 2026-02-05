Kriptotržište u snažnom padu: Bitkoin pao ispod 70 hiljada dolara

Vrijednost Bitkoina pala je znatno ispod 70.000 dolara, usljed rasprodaje izazvane razduživanjem pozicija i pojačanih potresa na finansijskim tržištima, prenio je danas Blumberg.

Izvor: Shutterstock

Prema navodima tog medija, Bitkoin je u četvrtak oslabio do 8,3 odsto, na 66.596 dolara, što je njegov najniži nivo od oktobra 2024. Time je izbrisana gotovo polovina vrijednosti najveće kriptovalute u odnosu na rekord dostignut prije četiri mjeseca, a pad se proširio i na druge kriptovalute, povezane ETF fondove i kompanije koje drže velike količine digitalnih tokena.

Blumberg navodi da su time izbrisani i svi dobici Bitkoina ostvareni nakon izbora predsjednika SAD Donalda Trampa, čija je kripto-prijateljska politika prošle godine podstakla snažan rast tog tržišta. Tržište je, međutim, počelo da slabi ovog mjeseca, kada su rastuće geopolitičke tenzije povećale averziju prema riziku i pokrenule lančanu rasprodaju.

Blumberg podsjeća da trenutni pad ima sličnosti sa slomom tržišta iz 2022. godine, kada su cijene naglo pale nakon zaoštravanja monetarne politike američkih Federalnih rezervi. Ovog puta, posljedice već trpe i posrednici, poput berze Koinbejz Global, čije su akcije ove godine pale za više od 30 odsto, kao i kompanija Džemini, koja je najavila smanjenje do 25 odsto zaposlenih i povlačenje sa tržišta Ujedinjenog Kraljevstva, Evropske unije i Australije.

Istovremeno, kriptovalute se suočavaju i sa konkurencijom drugih oblika špekulacija, poput legalizovanog sportskog klađenja i tržišta predviđanja, dok digitalna imovina, kako navodi Blumberg, i dalje ne uspeva da se potvrdi kao sigurno utočište u vremenima tržišnih potresa.

Blumbergovi podaci pokazuju da je u posljednjih mjesec dana iz američkih spot Bitkoin ETF-ova povučeno oko dvije milijarde dolara, dok je u posljednja tri mjeseca taj iznos premašio pet milijardi, što je dodatno pojačalo pritisak na cijene.

Ipak, kako je ocijenio viši strateg za globalna tržišta u kompaniji Mareks Ilan Solot, "najgore je vjerovatno iza nas", dodajući da su ovakvi padovi istorijski često predstavljali priliku za dugoročne investitore.