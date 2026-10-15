Kako podijeliti internet sa telefona na telefon: U par koraka pretvorite svoj uređaj u Wi-Fi ruter

Vaš telefon može da posluži kao Wi-Fi ruter i omogući drugim uređajima pristup internetu. Evo kako da aktivirate ovu korisnu funkciju za manje od jednog minuta.

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Dijeljenje mobilnog interneta jedna je od najkorisnijih funkcija pametnih telefona, ali mnogi korisnici ne znaju kako i koliko se jednostavno aktivira. Bez dodatnih aplikacija i komplikovanih podešavanja, praktično svaki Android i iPhone telefon može da postane prenosivi Wi-Fi ruter.

Funkcija se zove Mobile Hotspot, odnosno mobilna pristupna tačka, i omogućava da internet iz svog paketa mobilnih podataka podijelite sa drugim uređajima. Na ovaj način možete da povežete drugi telefon, tablet, laptop, ali i bilo koji drugi uređaj koji ima mogućnost povezivanja na Wi-Fi. Sve što vam je potrebno jeste nekoliko dodira po ekranu.

Tačno ime funkcije za dijeljenje mobilnog interneta razlikuje se od proizvođača do proizvođača telefona. Ipak, uvijek je neka varijacija "pristupne tačke", odnosno "hotspot-a": Mobilna pristupna tačka (Samsung), Prenosiva pristupna tačka (Xiaomi, Redmi, Poco), Lična pristupna tačka (Huawei, HONOR).

Postupak se blago razlikuje u zavisnosti od toga da li koristite Android ili iPhone, kao i od toga koju marku Android telefona koristite. Bez obzira na to, prvo podešavanje traje manje od jednog minuta, a svaki naredni put vam je potrebno samo par sekundi.

Kako da podijelite mobilni internet sa telefona

Ako koristite Android telefon, potrebno je da otvorite podešavanja i pronađete opciju za dijeljenje mobilnog interneta. U zavisnosti od proizvođača i verzije sistema, tačna lokacija opcije se može razlikovati, ali je postupak uglavnom isti.

Otvorite Podešavanja (Settings) na telefonu. Pronađite opciju Veze (Connections). Izaberite Mobilna pristupna tačka i dijeljenje veze (Mobile Hotspot & tethering). Uključite opciju Mobilna pristupna tačka (Mobile Hotspot). Ako tapnete na sam tekst opcije, možete promijeniti ime mreže i lozinku.

Nakon toga, vaš telefon će početi da emituje sopstvenu Wi-Fi mrežu. Na drugom telefonu, tabletu ili laptopu dovoljno je da otvorite Wi-Fi podešavanja, pronađete naziv te mreže i unesete lozinku.

Ukoliko prikazani postupak ne odgovara koracima na vašem Android telefonu, opciji dijeljenja mobilnog interneta uvijek možete pristupiti i preko brzih podešavanja. Prevucite prstom sa gornje desne ivice ekrana nadole. Pronađite opciju za mobilnu pristupnu tačku i zadržite prst na njoj. Otvoriće vam se isti meni u kojem možete da podesite naziv svoje Wi-Fi mreže i lozinku. Kada jednom podesite pristupnu tačku, svaki sljedeći put dovoljno je da samo tapnete njenu ikonicu u brzim podešavanjima kako biste je uključili ili isključili.

Ako je povezivanje uspješno, drugi uređaj će moći da koristi internet iz vašeg paketa mobilnih podataka.

A šta ako imate iPhone? Postupak je podjednako jednostavan.

Otvorite Settings (Podešavanja). Izaberite Personal Hotspot (Lična pristupna tačka). Aktivirajte Allow Others to Join (Dozvoli drugima da se pridruže). Provjerite ili promijenite lozinku u odjeljku Wi-Fi Password.

Na drugom uređaju otvorite listu dostupnih Wi-Fi mreža, pronađite ime svog iPhone-a i unesite prikazanu lozinku. Nakon povezivanja, internet bi trebalo da radi kao da koristite običnu bežičnu mrežu.

Pristup ovoj funkciji na iPhone-u moguć je i preko Control Center menija, pa nakon inicijalnog podešavanja, opciju uvijek možete uključiti ili isključiti ako prevučete prstom sa gornjeg desnog dijela ekrana nadole i tapnete na ikonicu Lične pristupne tačke.

Nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju

Prije svega, dijeljenje interneta troši mobilne podatke iz vašeg paketa, baš kao da sadržaj gledate ili preuzimate na sopstvenom telefonu. Ako povezani uređaj počne da preuzima velike datoteke, ažuriranja ili strimuje video visoke rezolucije, potrošnja brzo može da poraste.

Takođe, aktivna Wi-Fi pristupna tačka dodatno opterećuje bateriju, pa je preporučljivo da telefon priključite na punjač ako planirate duže korišćenje.

Ne zaboravite ni bezbjednost. Postavite jaku lozinku i nemojte je dijeliti sa nepoznatim osobama, jer svako ko se poveže na vašu mrežu može da koristi vaše mobilne podatke.

(Smartlife/Mondo)