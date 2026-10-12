Internet u avionu: Kako radi Wi-Fi na 10.000 metara i koliko košta

Internet na visini od 10.000 metara danas je dostupan na sve većem broju komercijalnih letova, ali iza jednostavnog povezivanja krije se složena tehnologija.

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Internet tokom ljeta odavno više nije luksuz, i sve veći broj avio-kompanija putnicima omogućava da na visini od oko 10.000 metara šalju poruke, provjeravaju mejlove, rade ili čak koriste zahtjevnije onlajn servise.

Iza veze koja nam djeluje jednostavno krije se složena tehnologija, a cijena pristupa zavisi od avio-kompanije, rute i vrste usluge.

Dok avion leti na visini od desetak kilometara, stabilnu internet vezu moguće je održavati na nekoliko načina. Jedan od najstarijih je sistem "vazduh–zemlja“, u kojem antene na donjem dijelu aviona komuniciraju sa baznim stanicama na tlu.

Kako avion napreduje, signal se automatski prebacuje sa jedne bazne stanice na drugu. Ovaj sistem funkcioniše dobro na letovima iznad kopna, ali ne može da se koristi iznad okeana, a brzine prenosa podataka su uglavnom skromnije.

Dva načina da avion ostane povezan sa internetom

Za prekookeanske letove koriste se satelitske veze. Tradicionalno su se koristili geostacionarni sateliti koji se nalaze na gotovo 36.000 kilometara iznad Zemlje.

Takva udaljenost ima jednu veliku manu, signal kasni. Zbog toga neke zahtjevnije aktivnosti, poput video-poziva, mogu biti otežane ili praktično neupotrebljive.

Novija tehnologija koristi satelite u niskoj Zemljinoj orbiti. Oni su znatno bliži površini planete, pa je kašnjenje signala manje od 50 milisekundi.

U nekim slučajevima putnicima su dostupne brzine veće od 100 megabita u sekundi, što omogućava da rad na laptopu tokom leta bude veoma sličan radu sa standardnom internet vezom na zemlji.

Koliko košta internet tokom leta?

Cijena interneta u avionu značajno se razlikuje od kompanije do kompanije.

Na pojedinim letovima kompletan pristup internetu košta između 5 i 30 dolara, dok neke avio-kompanije omogućavaju besplatno slanje tekstualnih poruka. Za putnike koji često lete postoje i pretplatnički paketi, a njihova cijena može biti oko 50 dolara mjesečno za neograničen pristup.

Trend u avio-industriji, međutim, sve više ide ka besplatnom internetu. Pojedine kompanije već nude besplatnu brzu vezu svim putnicima, dok druge tu pogodnost omogućavaju članovima svojih programa lojalnosti.

Očekuje se da bi širenje satelitskih mreža i sve bolja tehnologija mogli dodatno da snize cijenu pristupa i podstaknu avio-kompanije da internet uključe u cijenu karte.

Troškove je moguće smanjiti i korišćenjem pogodnosti koje nude pojedine putničke kreditne kartice. Neke od njih uključuju besplatne propusnice za internet tokom leta u okviru svojih pogodnosti.

Da li je bezbjedno koristiti Wi-Fi u avionu?

Internet u avionu, kao i svaka druga javna Wi-Fi mreža, nosi određene bezbjednosne rizike.

Zbog toga se putnicima preporučuje oprez prilikom korišćenja javnih mreža, posebno kada pristupaju osjetljivim podacima ili obavljaju finansijske transakcije. Dodatnu zaštitu može pružiti VPN, odnosno virtuelna privatna mreža.

Šta je sa 5G mrežom u avionima?

Evropska komisija je još 2022. godine omogućila avio-kompanijama u Evropskoj uniji da putnicima tokom leta ponude pristup 5G mreži. To bi trebalo da omogući korišćenje mobilnog interneta, slanje poruka, pa čak i telefonske razgovore.

Ipak, ova mogućnost još nije dostupna na svim letovima. Jedan od razloga je to što pojedini avioni još nisu opremljeni potrebnom 5G tehnologijom.

Dok se ove usluge ne prošire, putnicima ostaje klasičan internet putem Wi-Fi mreže u avionu.

Ako je internet tokom leta ograničen ili se dodatno naplaćuje, najjednostavnije rješenje je da se filmovi, serije, muzika i drugi sadržaji preuzmu unaprijed na telefon, tablet ili računar.

Tako i bez stabilne veze tokom cijelog leta putnici mogu da imaju dovoljno sadržaja za nekoliko sati u vazduhu.

(EUpravo zato/rts.rs)