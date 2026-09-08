YouTube suočen sa velikim problemom: Korisnicima se umjesto sadržaja pojavljuje prazan ekran

YouTube ima problem sa učitavanjem sadržaja, zbog čega korisnike na različitim uređajima dočekuje prazan feed. Google je potvrdio kvar, a postoji i privremeno rješenje koje bi nekima moglo da pomogne.

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YouTube trenutno prolazi kroz problem koji korisnicima otežava normalno učitavanje sadržaja. Umjesto uobičajenog početnog feeda sa preporučenim snimcima, dio korisnika nakon otvaranja platforme dobija prazan ekran ili stranicu na kojoj se određeni elementi interfejsa pojave, ali video sadržaj izostane. Poteškoća nije vezana za samo jedan uređaj, pa se sa sličnim ponašanjem susreću ljudi koji YouTube koriste na telefonima, računarima i pametnim televizorima.

Situacija je posebno upadljiva zato što aplikacija ili sajt mogu da se pokrenu bez očiglednog upozorenja da nešto nije u redu. Korisnik može da vidi dijelove interfejsa, poput mreže ili naslova, ali snimci koje očekuje jednostavno nisu dostupni. Prijave problema stižu sa Android i iPhone uređaja, računara, kao i televizora, dok su poteškoće zabilježene i na YouTube TV-u. Takva rasprostranjenost pokazuje da problem nije lako svesti na jedan model uređaja ili pojedinačnu aplikaciju.

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Kvar se pojavljuje na različitim uređajima

Ono što ovaj problem čini posebno nezgodnim jeste činjenica da se ne ponaša kao tipičan kvar ograničen na jednu platformu. Korisnici sa različitim uređajima opisuju veoma sličan problem: YouTube se otvori, ali sadržaj koji bi trebalo da bude dostupan na početnoj stranici ne pojavljuje se kako treba. Kod nekih je ekran gotovo potpuno prazan, dok se kod drugih učitaju samo pojedini dijelovi stranice.

Zbog toga pokušaji rješavanja problema promjenom uređaja vjerovatno neće biti od velike koristi. Ako se ista poteškoća pojavljuje na telefonu, računaru i televizoru, uzrok očigledno ne mora da bude u konkretnom hardveru koji korisnik posjeduje. Veliki broj prijava dodatno je skrenuo pažnju korisnika na problem, pa se o poteškoćama govori na različitim platformama dok se čeka objašnjenje i trajno rješenje.

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Google je svjestan problema

Google je potvrdio da zna za poteškoće koje korisnici imaju sa YouTubeom. Na forumu za podršku navedeno je da tim istražuje situaciju i pokušava da ublaži problem. To je važna informacija za korisnike koji bi mogli da pomisle da je problem nastao zbog njihovog naloga, aplikacije ili uređaja, posebno kada se YouTube normalno otvori, ali ne uspijeva da prikaže ono zbog čega su ga pokrenuli.

Ipak, za sada nema detaljnog objašnjenja šta je izazvalo kvar. Nije saopšteno ni kada bi YouTube trebalo da bude potpuno vraćen u normalno stanje. Dok se istraživanje nastavlja, korisnicima tako ostaje relativno malo prostora za samostalno rješavanje problema, naročito ako su već provjerili da njihova internet veza funkcioniše za druge servise.

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Promjena mreže može da vrati sadržaj

YouTube je korisnicima ponudio privremeni korak koji bi mogao da pomogne dok traje rješavanje problema. Preporuka je da pokušaju sa drugom internet vezom, uključujući mobilni hotspot. Dio korisnika potvrdio je da je upravo promjena sa Wi-Fi mreže na mobilni internet omogućila da se sadržaj ponovo učita, što može biti korisno onima kojima je YouTube trenutno praktično neupotrebljiv.

Međutim, to nije univerzalno rješenje i ne znači da će promjena mreže svakome odmah vratiti sve funkcije. Ono što prema prijavama korisnika nije pomoglo jeste odjava sa YouTube naloga i ponovna prijava. Ako takav postupak ne mijenja situaciju, nema mnogo razloga da korisnik iznova pokušava iste korake. Problem, prema dostupnim informacijama, nije nužno povezan sa konkretnim nalogom ili njegovim podešavanjima.

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Ne morate odmah da reinstalirate aplikaciju

Ako vam se YouTube trenutno učitava bez sadržaja, nema razloga da odmah zaključite da je problem nastao na vašem telefonu, računaru ili televizoru. S obzirom na to da su prijavljene poteškoće na velikom broju različitih uređaja i platformi, problem je mnogo šire prirode. Zbog toga ni promjena uređaja, ni nasumično mijenjanje podešavanja ne predstavljaju logičan prvi korak.

Najrazumnije je pokušati sa drugom internet vezom, posebno ako imate mogućnost da privremeno koristite mobilni hotspot. Ukoliko ni to ne pomogne, preostaje čekanje dok YouTube ne završi rad na otklanjanju problema. Google je već potvrdio da je kvar poznat i da se na njemu radi, ali dok ne bude objavljeno konkretno objašnjenje ili potpuno rješenje, korisnici će morati da računaju na povremene probleme sa učitavanjem sadržaja.