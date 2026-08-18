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Stiže velika promjena na YouTube-u: Platforma mijenja način na koji računa preglede ispod videa

Stiže velika promjena na YouTube-u: Platforma mijenja način na koji računa preglede ispod videa

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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YouTube ukida jedno od svojih najstarijih pravila i prelazi na sistem koji već godinama dominira na TikTok-u i Instagram-u.

Kako će YouTube računati preglede od 24. avgusta Izvor: PixieMe / Shutterstock.com

YouTube od 24. avgusta uvodi veliku promjenu u svoj sistem za prebrojavanje pregleda na standardnim video snimcima. Od ovog datuma, brojač će zabilježiti pregled čim video počne da se reprodukuje, čime će biti usvojen isti princip koji već uveliko važi za YouTube Shorts, kao i za konkurentski sadržaj kratke forme na platformama kao što su TikTok i Instagram.

Ova promjena omogućiće autorima sadržaja da znatno brže akumuliraju preglede, jer se do sada zvanično smatralo da korisnik mora odgledati bar 30 sekundi videa da bi se njegova posjeta uopšte uračunala u javni brojač.

Ipak, ova promena neće uticati na zaradu kreatora, niti će uticati na uslove Monetizacije i Partner programa.

Za potrebe isplate i analitike, YouTube zadržava stari sistem pod nazivom "engaged views". Kreatori će u svojoj analitici i dalje moći precizno da vide koliko je ljudi zaista ostalo uz njihov sadržaj, dok će javni brojač prikazivati tačan broj pokrenutih reprodukcija.

Iz YouTube-a objašnjavaju da je cilj ove odluke izjednačavanje metrike za sve video formate na platformi, čime se autorima pruža jasnija slika o ukupnom dosegu objavljenog sadržaja.

Pored toga, iz kompanije su najavili da sledeće godine planiraju i zvaničnu izmenu samih uslova za ulazak u Partner program i početak zarade od videa.

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