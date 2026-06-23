Ovo je najslušanija srpska pjesma na YT ikada: Ide ka brojci od 200 miliona pregleda

Kada se govori o najvećim domaćim hitovima na Jutjubu, mnogi će prvo pomisliti na pjesme najvećih regionalnih zvijezda, a upravo ovaj duet je najslušaniji!

Izvor: Youtube printscreen / yankoomusic

Mnogi bi prvo pomisliti da su pjesme najvećih regionalnih zvijezda među najslušanijim na Jujtubu, međutim malo ko zna da se među apsolutnim rekorderima nalazi duet Milice Todorović i MC Yanka – "Moje zlato".

Ova pjesma objavljena je još 2014. godine, a ni više od decenije kasnije ne prestaje da obara rekorde. Zvanični spot na Jutjubu trenutno broji 189 miliona pregleda, čime se svrstava među najgledanije pjesme srpskih izvođača svih vremena.

Poslušajte:

Ti moje zlato pesma Milica Todorović MC Janko Izvor: Youtube / yankoomusic

"Moje zlato" je svojevremeno ispisalo istoriju domaće muzičke scene kao prvi spot iz Srbije koji je prešao granicu od 100 miliona pregleda na Jutjubu, a popularnost pjesme ne jenjava ni danas.

Zanimljivo je da je saradnja Milice Todorović i MC Yankoo nastala u trenutku kada su oboje bili u velikom usponu karijere, a energičan ritam i zarazan refren brzo su osvojili publiku širom regiona.

Iako se broj pregleda iz mjeseca u mjesec mijenja, jedno je sigurno – "Moje zlato" ostaje jedan od najvećih domaćih hitova digitalne ere i pjesma koja je obeležila jednu generaciju slušalaca.

Tekst pjesme "Moje zlato":

Party people, come on, hands in the air

Wave around like just don't care

Party people, come on, hands in the air

Wave around like just don't care (a-li-li-li-li)

Htela sam njega, ko zvezda s neba

Pao je gde treba (a-li-li-li-li)

Za mene pravi, vatru zapali, đavole mali

Ma niko, niko ne zna kakvu tajnu krije

A prsti mile po haljini od svile

A ona, ona samo igra bez pardona

Ko zlato sija devojka iz snova

Ti moje zlato, ti moje zlato

Ti moje zlato, ti moje zlato

Ljubi, ljubi, ljubi, ljubi me ona

Ljubi me devojka iz snova

Ljubi, ljubi, ljubi, ljubi me ona

Ljubi me devojka iz snova

Sa tobom radiću sve, sve što želiš ti

Ljubiću te do zore, ljubavi

Sa tobom radiću sve, sve što želiš ti

Ljubiću te do zore, ljubavi

A tvoja luda mala oko tebe igra

Ma pričaj svima šta mala ima

A okolo sve gori, ja ko vatra živa

Naše tajne skriva soba puna dima (a-li-li-li-li)

Htela sam njega, ko zvezda s neba

Pao je gde treba (a-li-li-li-li)

Za mene pravi, vatru zapali, đavole mali

Ma niko, niko ne zna kakvu tajnu krije

A prsti mile po haljini od svile

A ona, ona samo igra bez pardona

Ko zlato sija devojka iz snova

Ti moje zlato, ti moje zlato

Ti moje zlato, ti moje zlato

Ljubi, ljubi, ljubi, ljubi me ona

Ljubi me devojka iz snova

Ljubi, ljubi, ljubi, ljubi me ona

Ljubi me devojka iz snova

Sa tobom radiću sve, sve što želiš ti

Ljubiću te do zore, ljubavi

Sa tobom radiću sve, sve što želiš ti

Ljubiću te do zore, ljubavi

Ti moje zlato, ti moje zlato

Ti moje zlato, ti moje zlato

Ti moje zlato, ti moje zlato

Ti moje zlato, ti moje zlato

Ljubi, ljubi, ljubi, ljubi me ona

Ljubi me devojka iz snova

Ljubi, ljubi, ljubi, ljubi me ona

Ljubi me devojka iz snova

Sa tobom radiću sve, sve što želiš ti

Ljubiću te do zore, ljubavi

Sa tobom radiću sve, sve što želiš ti

Ljubiću te do zore, ljubavi

Bonus video:

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(Nova / MONDO)