Rat folkera iz 2006. o kojem su svi pričali: "Htio sam da pričamo, ali nevjerovatno je smrdio"

Aca Lukas nedavno je otkrio da se kaje zbog svađe sa Milošem Bojanićem

Folker Aca Lukas nedavno je otkrio da se kaje zbog davne svađe s folkerom Milošem Bojanićem. "Rat" folkera odigrao se 2006. godine nakon Grand festivala zbog jednog komentara.

Lukas je dao svoj sud o pjesmi Bojanića sa kojom je nastupio na festivalu i u svom stilu prokomentarisao pjevača: "Pjesma Miloša Bojanića je dno dna, a za nastup bih ga otjerao u zatvor", rekao je tada Aca za Story.

Ubrzo se oglasio i Bojanić i rekao da je "Lukas opsjednut zatvorom".

"Uvijek se držim one izreke nije važno šta je rečeno, nego ko je rekao. Nije ni čudi da taj čovjek koji me je brutalno izvređao opsjednut zatvorom jer mu je to nekada bila druga kuća. A pošto više nema kuću, postao je i prva kuća! Svi znaju koliko je on muzički poražen, a ovo mu nije prvi put da napada jednog Bojanića. Sjetite se, prije nekoliko godina koliko je napadao mog sina Baneta, koji je imao megahit 'Pola vino, pola voda'. Napadao je i Nedeljka Bajića Baju koji je bio najpopularniji. Samo zato što je vrijeđao zato je i dobio prostor u medijima", rekao je Bojanić Kuriru i dodao da je nekada razmišljao da ga lično pita o čemu se radi ali je odustao jer je Lukas u to vrijeme, kako kaže, "zaudarao":

"Jednom je pjevao u Parizu sa mnom kada sam pomislio da razgovaramo, ali ne možete zamisliti koliko je smrdio. Nije ni čudo kad je iste pantalone nosio i na putu, i na nastupu, i ko zna koliko prije toga. Kosa mu je bila prljava i masna. Nisam mogao da vjerujem da čovjek koji živi u 21. vijeku, u Evropi, a pritom je javna ličnost, to sebi može da dozvoli. Kada sam vidio da se poslije nastupa i nadrogirao, shvatio sam da mi je ponižavanje da mu se približim a kamoli razgovoram sa njim".

Rat se nastavio a Lukas je i 2010. godine najavio da će Bojanića zbog izjave da ga je vidio kako se drogira tužiti i tražiti 100.000 evra odštete, pisao je tada Pres. Tada je rekao da će sav novac dati u humanitarne svrhe, ali nikome nije poznato kako se sve završilo.

(Kurir, MONDO)