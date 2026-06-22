Milionska zarada Aleksandre Prijović: Od Jutjuba i Spotifaja inkasirala više od milion dolara

Muzička zvijezda je koncertnom turnejom "Od istoka do zapada", koja je trajala 18 mjeseci, oborila sve rekorde, a pravo bogatstvo zgrnula je od pregleda na digitalnim platformama.

Izvor: Youtube orintscreen / Aleksandra prijovic

Muzička zvijezda je koncertnom turnejom "Od istoka do zapada", koja je trajala 18 mjeseci, oborila sve rekorde, a pravo bogatstvo zgrnula je od pregleda na digitalnim platformama.

Aleksandra Prijović (30) zaradila je od Jutjuba i Spotifaja 1.265.200 dolara.

Prijin prošli album "Devet života" napravio je potpunu pometnju, a osim od uspješnih koncerata koje je održala širom zemljinog regiona, zaradu je ostvarila i od pregleda na Jutjubu i Spotifaju. Izbacila je devet pesama i spotova, a album je dosad skupio 471 miliona pregleda, što joj je donijelo ozbiljan novac.

Najslušanija

- Zarada od Jutjuba može da varira u zavisnosti od države iz koje dolaze pregledi. Što se tiče balkanske muzike, procjenjuje se da je efektivna zarada 1,2 dolara na 1.000 pregleda, pa je Prija do sada inkasirala čak 565.200 dolara – rekao je menadžer.

Menadžer kaže da je Spotifaj pjevačici donio veću zaradu.

- Prija je jedna od najslušanijih pjevačica na Spotifaju, gdje ima 20 miliona strimova, a s obzirom na to da po strimu dobija 0,0035 dolara, do sada je inkasirala oko 700.000 dolara. Kada se tome doda zarada od Jutjuba, ona je ukupno zaradila čak 1.265.200 dolara! To je cifra o kojoj mnoge njene koleginice mogu da maštaju. Istina je da sav novac nije otišao u njene ruke, već ga je Prija podijelila s kompozitorima, tekstopiscima, producentima i drugim saradnicima, a s obzirom na to da je većinu tih poslova radio njen muž Filip Živojinović, na porodičnom računu je ostao ozbiljan iznos - rekao je sagovornik i dodao da se spisak platformi od kojih se pjevačica bogati tu ne završava.

- Prija ima veliki broj slušalaca i na Eplu i Dizzeru, tako da i od te dvije platforme zarađuje, ali daleko manje nego na Jutjubu i Spotifaju.

Folk zvezda se devet mjeseci nakon rođenja ćerke Arije na scenu vratila novim albumom "Bol i alkohol", koji je objavila prije samo nekoliko dana, i koji je samo za nekoliko dana pokorio trendove na Jutjubu. Prija očekuje da će od pregleda pjesama uspjeti da zaradi mnogo više od prethodnog.

- Prija je snimila isto toliko visokobudžetnih spotova, koji su već privukli ogromnu pažnju. Prethodnim albumom postavila je visoku ljestvicu i oborila sve rekorde, ali cijeli njen tim vjeruje da će prevazići uspjeh i da će zarada od digitalnih platformi sada biti i duplo veća. Nema sumnje jer je publika oduševljena pjesmama koje je broj pregleda pokazuje da interesovanje raste.

Pogledajte kadrove iz pesme "Kababa":

Podržale su je Lepa Brena, JK, Milica Todorović, Jelena Rozga...

Osim kod publike, Prijin novi album izazvao je ogromnu pažnju njenih koleginica, a među prvima su joj čestitale svekrva Lepa Brena, Jelena Rozga, Milica Todorović, Jelena Karleuša, Marina Visković, Ilda Šaulić i mnoge druge.

Vidi opis Milionska zarada Aleksandre Prijović: Od Jutjuba i Spotifaja inkasirala više od milion dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 14 / 14

(Informer / MONDO)