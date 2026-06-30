Udarac za milione tinejdžera: TikTok i YouTube preko noći ugasili 4,7 miliona naloga!

U skladu sa novom vladinom uredbom o zaštiti maloljetnika od sajber nasilja i zavisnosti, platforme TikTok i YouTube sprovele su masovnu čistku u Indoneziji i deaktivirale milione naloga.

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Društvene mreže Tiktok i YouTube deaktivirale su oko 4,7 miliona naloga korisnicima mlađim od 16 godina u Indoneziji, nakon stupanja na snagu novih ograničenja za korišćenje društvenih mreža.

To je izjavila ministarka komunikacija i digitalnih tehnologija Mjutija Hafiz.

Hafiz je navela da je Tiktok, u vlasništvu kineske tehnološke kompanije ByteDance, ugasio oko 4,1 milion naloga, dok je YouTube, u vlasništvu kompanije Google, deaktivirao oko 600.000 naloga.

Ona je, prenosi Al Džazira, dodala da Ministarstvo očekuje da i druge digitalne platforme preduzmu slične mjere.

Indonezija je u martu usvojila uredbu kojom se kompanijama koje upravljaju platformama označenim kao visokorizične nalaže da deaktiviraju naloge djece mlađe od 16 godina.

Propisi se odnose i na mrežu X, platformu Instagram, kao i na platformu za video igre Roblox.

Indonežanske vlasti navode da su nova ograničenja uvedena kako bi se smanjili rizici od sajber nasilja i zavisnosti od društvenih mreža među djecom i mladima.

Te mjere uslijedile su nakon prošlogodišnje odluke Australije da uvede zabranu korišćenja društvenih mreža za maloljetnike zbog zabrinutosti za uticaj tih platformi na mentalno zdravlje mladih.

Izvor: 021