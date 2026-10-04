Testirali smo Huawei Watch GT 7 Pro: Titanijum, safir i baterija koja ne zna kad je dosta

Huawei Watch GT 7 Pro spaja premijum izradu, ozbiljne sportske mogućnosti i odličnu autonomiju - ovo su utisci nakon testa.

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Watch GT serija već godinama traži idealan balans između izgleda, trajanja baterije i sportskih mogućnosti - i djeluje da je u tome uspjela, ili je bar veoma blizu. Ovi modeli su najpopularniji izbor kupaca u Huawei ponudi pametnih satova, pa kompanija ove godine nije imala previše razloga da mijenja provjereni recept.

Huawei Watch GT 7 serija zato ne donosi drastične promjene u odnosu na prošlu generaciju, a GT 7 Pro model, koji se našao na našem testu, zadržava dobro poznatu siluetu, uz neka fina softverska i hardverska poliranja.

Sa izradom od titanijuma, nano-tehnološke keramike i safirnog stakla, Huawei Watch GT 7 Pro je robusan pametni sat koji cilja one koji traže pouzdanog saputnika i za rekreaciju i za svakodnevno nošenje, a koji ujedno ne žele da im uređaj na ruci bude obaveza.

Kako se taj sklop pokazao u praksi? U nastavku vam prenosimo sve detalje - od kvaliteta izrade, preko novih opcija, pa sve do vrhunske autonomije.

Huawei Watch GT 7 Pro: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Watch GT 7 Pro zadržava prepoznatljivu, oštru siluetu koja je postala zaštitni znak cijele GT serije. Osmougaono kućište i fini detalji odlično balansiraju između sportskog i elegantnog izgleda, pa na prvi pogled uređaj više podsjeća na klasičan nego na tipičan pametni sat.

Na našem testu našla se crna varijanta, koja je ujedno i najdiskretnija u ponudi. A tu su još i žuta i zelena opcija, koje će nesumnjivo privući poglede, ali koje nije tako lako uklopiti sa različitim odjevnim kombinacijama.

Izvor: Ilija Baošić

Izrada se oslanja na provjereno čvrste materijale. Glavni dio tijela, veličine 46 mm, izrađen je od matirane legure titanijuma, dok je gornji prsten napravljen od nano-tehnološke keramike sa suptilnim oznakama. Čitavu prednju površinu štiti safirno staklo, što je bilo dovoljno da nam ulije potpunu sigurnost kada su u pitanju potencijalne ogrebotine u svakodnevnoj upotrebi.

Sa težinom od oko 56 grama bez narukvice i debljinom od 11,2 mm, GT 7 Pro nije potpuno neprimjetan na ruci i ne spada u kategoriju ultralakih uređaja koje potpuno zaboravite da nosite. S druge strane, nismo osjetili neki zamor, niti je sat predstavljao opterećenje na zglobu tokom treninga ili spavanja.

Vidi opis Testirali smo Huawei Watch GT 7 Pro: Titanijum, safir i baterija koja ne zna kad je dosta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sistem kontrola kombinuje ekran osjetljiv na dodir sa dva fizička elementa na desnoj ivici. Gornja rotirajuća krunica donosi fine taktilne povratne informacije pri kretanju kroz interfejs, dok donje dugme služi za brzi ulazak u izabrane sportske modove ili zdravstvena mjerenja.

Uz sat se dobija nova fluoroelastomerska narukvica sa pletenom teksturom, koja donosi sistem uvlačenja kaiša sa unutrašnje strane - što sprečava da višak zapinje za rukave.

Na polju izdržljivosti, sat zadovoljava IP68 i IP69 standarde otpornosti na prašinu i vodu pod pritiskom, uz 5 ATM certifikat i podršku za ronjenje do 40 metara dubine. Keramička poleđina lijepo prianja uz kožu, ne izaziva iritacije pri znojenju i lako se održava čistom.

Huawei Watch GT 7 Pro: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Ekrani nisu polje na kom Huawei pravi kompromise, pa ni GT 7 Pro nije izuzetak. Na prednjoj strani nalazi se okrugli 1,47-inčni AMOLED panel, rezolucije 466 x 466 piksela i gustinom koja obezbjeđuje besprijekorno čitljiv tekst i izuzetno oštre grafičke detalje.

Okviri oko ekrana su izuzetno tanki, a pikseli su privučeni praktično do samih ivica keramičkog okvira, pa panel djeluje veoma prostrano i moderno.

Boje su živopisne, sa dubokom crnom koja daje sjajan kontrast pri prikazu različitih pozadina. Naličja izgledaju izuzetno atraktivno, dok se navigacija kroz menije odvija sa potpunom glatkoćom, bez ikakvog sjeckanja.

Glavni adut na papiru jeste maksimalno osvjetljenje od 3.000 nita. U realnim uslovima, automatska kontrola osvjetljenja reaguje veoma brzo, pa je sadržaj na ekranu kristalno jasan i lako čitljiv čak i tokom najsunčanijih dana.

Podrška za Always-On opciju (AOD) prisutna je za sva sistemska naličja, što stvara iluziju klasičnog sata i kada je ekran u stanju mirovanja. Naravno, buđenje panela pokretom ruke ili dodirivanjem stakla radi bez ikakvog kašnjenja.

Zaštitu panela potpisuje safirno staklo, koje tokom testa nije pokazalo nikakve znake habanja niti sitne ogrebotine. Uz to, površina je presvučena efikasnim premazom koji uspješno smanjuje zadržavanje otisaka prstiju i mrlja, pa ekran uglavnom ostaje čist i uredan.

Huawei Watch GT 7 Pro: Softver i funkcije

Izvor: Ilija Baošić

Softversku stranu pokreće HarmonyOS 6.1, koji radi izuzetno brzo, tečno i bez ikakvog sjeckanja. Interfejs je zasnovan na jednostavnim i jasno razumljivim karticama i prečicama, uz opcije za prilagođavanje vidžeta i izgleda samih naličja.

Za praćenje zdravlja zadužen je TruSense sistem koji ne mora da se dokazuje - ovo je jedno od najpreciznijih rješenja na tržištu.

Pored cjelodnevnog mjerenja pulsa, nivoa kiseonika u krvi (SpO2) i stresa, sat nudi EKG, detekciju aritmije, mjerenje temperature kože i analizu sna. Ono što je novo je Physical Readiness opcija koja na osnovu svih parametara procjenjuje koliko je tijelo spremno za naporniji trening.

Izvor: Ilija Baošić

Primijetili smo i da su već bogate sportske opcije dobile osvježenja. Ljubitelji zimskih sportova sada na raspolaganju imaju offline mape za preko 3.000 skijališta širom svijeta sa precizno označenim stazama i žičarama, uz praćenje G-sila i brzine tokom spusta. Za bicikliste i golfere tu su procjena snage (FTP) u realnom vremenu, analitika uspona i upozorenja na oštre krivine, kao i detaljne mape i karte rezultata za golf terene. Na kraju, vodeni sportovi su pokriveni sertifikovanim režimom za ronjenje na dah do dubine od 40 metara.

Watch GT 7 Pro donosi i nikad bolje pozicioniranje. Oslanja se na dvopojasni GNSS, a tu je i novi AI-XDR algoritam koji održava preciznost rute čak i pri prolasku ispod podvožnjaka ili visokih zgrada.

Podrška za eSIM ostaje rezervisana za skuplje modele iz Huawei ponude. Srećom, tu je mogućnost Bluetooth poziva, koji zvuče glasno i čisto - osim ako ne zaboravite da izbacite vodu iz zvučnika nakon plivanja u bazenu.

Obavještenja stižu bez kašnjenja, a na poruke se može odgovarati preko tastature na ekranu.

Glavna mana ostaje skromna ponuda dodatnih aplikacija u AppGallery prodavnici, ali ono što sat nudi je već dovoljno za ogromnu većinu korisnika.

Huawei Watch GT 7 Pro: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Na polju trajanja baterije, Huawei nastavlja da drži lekcije konkurenciji.

Kapacitet od 867 mAh u praksi izuzetno dugo traje. Kada su svi zdravstveni senzori stalno aktivni, notifikacije neprestano stižu, a nedjeljno se odradi nekoliko treninga na otvorenom, punjenje je potrebno tek na svakih 10 do 12 dana. Čak i ako ne želite nikakve kompromise i držite ekran stalno uključenim (AOD), sat bez problema izdržava više od nedjelju dana.

S druge strane, ukoliko ste malo konzervativniji, Huawei Watch GT 7 Pro nudi maksimalnu autonomiju do 21 dan, što znači da punjač nije potrebno nositi ni na duža putovanja.

Za ljubitelje dužih aktivnosti u prirodi, bitan je podatak da samostalni rad GPS-a u kontinuitetu može da potraje i do 51 sat. To znači da čak i višednevne ture sa aktivnim praćenjem rute neće preko noći iscijediti bateriju.

Punjenje se odvija preko magnetnog postolja i traje oko sat i po od nule do stotke. Ako vam se žuri, pola sata na punjaču obezbjeđuje dovoljno energije za narednih nekoliko dana rada.

Ipak, imamo i dvije praktične zamjerke. Priloženi kabl i dalje ima stari USB-A priključak umjesto USB-C, a zbog same geometrije kućišta sat ne leži idealno ravno na punjaču. S obzirom na to koliko se rijetko puni, ovo su sitnice preko kojih se lako prelazi.

Huawei Watch GT 7 Pro: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Watch GT 7 serija već se nalazi u zvaničnoj prodaji na domaćem tržištu, gdje se od 21. septembra može nabaviti u ponudi maloprodajnih lanaca i kod mobilnih operatora.

Za napredniji i robusniji Watch GT 7 Pro preporučena maloprodajna cijena u Srbiji iznosi 49.999 dinara, dok se standardna verzija Watch GT 7 nudi po cijeni od 36.999 dinara.

Huawei je pripremio i posebnu ponudu za najbrže kupce. Svi koji se do 30. oktobra odluče za bilo koji model iz nove Watch GT 7 serije ostvaruju pravo na poklon u vidu pametnog sata Huawei Watch Fit SE.