4 Viber opcije koje ne koristite, a trebalo bi: Jedna može da vam spasi važne fotografije

Fotografije poslate preko Vibera ne ostaju zauvijek na serverima, ali aplikacija nudi i korisna podešavanja za kvalitet slika, lokaciju i memoriju.

Izvor: Tatiana Diuvbanova/Shutterstock

Većina nas godinama koristi Viber na isti način. Napišemo poruku, pošaljemo je i ponovo otvorimo aplikaciju kada stigne novo obavještenje. Iako nam je to sasvim dovoljno za svakodnevnu komunikaciju, mnoge korisne opcije ostaju neiskorišćene, a neke od njih mogu da riješe probleme sa kojima se često susrećemo.

Recimo, fotografije koje pošaljemo ne moraju da izgube kvalitet, a memoriju telefona možemo da oslobodimo bez brisanja razgovora. Tu su i podešavanja koja olakšavaju dijeljenje lokacije, kao i jedna važna stvar koju treba znati o čuvanju fotografija i video snimaka na Viberu.

1. Kako da fotografije na Viberu ne budu mutne

Izvor: Ilija Baošić

Ako ste primjetili da fotografije koje šaljete preko Vibera drastično gube na kvalitetu i izgledaju mutno kada ih zumirate, razlog je najčešće kompresija. Srećom, kvalitet fotografija možete sami da podesite.

Otvorite Podešavanja > Mediji > Kvalitet fotografija i izaberite jednu od tri opcije:

Kompresovano (oko 180 KB): Fotografije zauzimaju manje prostora, ali imaju i manje detalja. Jasno (oko 250 KB): Dobar odnos kvaliteta i veličine fotografije za svakodnevno slanje. Odlično (oko 650 KB): Fotografije zadržavaju više detalja, uz manji gubitak kvaliteta.

Međutim, ako želite da pošaljete fotografiju u punoj rezoluciji, najbolje je da je pošaljete kao fajl. Na telefonu dodirnite "+" pored polja za poruku i izaberite Fajl.

S druge strane, na računaru, kada prevučete fotografiju u razgovor, Viber će vam ponuditi slanje u originalnoj veličini ili brzo slanje uz kompresiju. Prva opcija posebno je korisna za dokumenta, račune i fotografije na kojima je važno da se vide sitni detalji.

2. Podijelite lokaciju bez objašnjavanja gdje se nalazite

Izvor: Ilija Baošić

Umjesto da prijateljima objašnjavate u kojoj ste ulici ili pored koje zgrade stojite, možete jednostavno da im pošaljete svoju lokaciju.

U razgovoru dodirnite + > Lokacija, po potrebi pomjerite oznaku na mapi i pritisnite Pošalji.

Viber ima i manje poznatu opciju Uvijek zakači lokaciju, koju možete da uključite u informacijama o razgovoru na telefonu. Kada je aktivirate, svaka naredna poruka u toj prepisci automatski će sadržati i vašu lokaciju.

Ovo može da bude praktično kada se sa nekim dogovarate gdje da se nađete. Ipak, imajte na umu da ćete lokaciju dijeliti uz svaku poruku, pa opciju isključite kada vam više nije potrebna.

3. Fotografije i video snimci mogu da nestanu poslije 14 dana

Ono što mnogi korisnici ne znaju jeste da Viber ne čuva nepreuzete fotografije i video snimke na svojim serverima zauvijek.

Ako ne otvorite i ne preuzmete poslati fajl u roku od 14 dana, on se automatski briše sa Viberovih servera i više ne može da se povrati.

Zato je važno da fotografije, snimke i dokumenta koje želite da sačuvate preuzmete na vrijeme.

Na računaru možete dodatno da podesite koliko dugo će preuzeti fajlovi ostati sačuvani, od jedne nedjelje do trajnog čuvanja. Opcija Zadrži medij određuje taj period, dok Mediji automatski preuzeti kontroliše da li se sadržaj preuzima odmah ili tek kada ga otvorite.

Inače, Viber navodi da su privatne i grupne poruke, kao i pozivi, zaštićeni enkripcijom od pošiljaoca do primaoca. To znači da ni sama kompanija ne može da čita njihov sadržaj.

4. Oslobodite memoriju telefona bez brisanja razgovora

Izvor: Ilija Baošić

Ako ste član brojnih Viber grupa, zajednica i kanala, fotografije i video snimci vremenom mogu da zauzmu dosta prostora na telefonu.

Ipak, ne morate da brišete čitave razgovore da biste oslobodili memoriju.

Dovoljno je da otvorite Podešavanja > Memorija > Obriši keširane fajlove.

Ova opcija uklanja privremeno sačuvane fajlove iz zajednica i kanala, ali ne briše poruke. Kada ponovo otvorite odgovarajuću prepisku, medijski sadržaj može ponovo da se preuzme.

(Mondo)