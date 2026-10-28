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Oslobodite prostor za GTA VI već sad: Procurilo koliko će gigabajta zauzimati na konzolama

Oslobodite prostor za GTA VI već sad: Procurilo koliko će gigabajta zauzimati na konzolama

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Prema nezvaničnim podacima, GTA VI bi na PlayStation 5 konzoli mogao da zauzme čak 210 GB.

GTA VI bi na PlayStation 5 konzoli mogao da zauzme čak 210 GB Izvor: YouTube / Rockstar Games

Ako planirate da zaigrate GTA VI čim izađe, možda je vrijeme da provjerite koliko slobodnog prostora imate na konzoli. Prema najnovijim informacijama, Rockstar-ova dugo očekivana igra mogla bi da zauzme više prostora nego što su mnogi očekivali.

Prema podacima koje je na mreži X objavio nalog PlayStation Game Size, GTA VI će na PlayStation 5 konzoli zahtevati preuzimanje čak 210 GB.

Poređenja radi, Red Dead Redemption 2 je prilikom instalacije na PS4 zahtjevao 149 GB slobodnog prostora. GTA VI bi, dakle, mogao da bude čak 61 GB "teži", a njegovi fajlovi zauzimaće više od polovine dostupnog prostora na standardnom Xbox Series S modelu sa 512 GB SDD-om.

Ipak, još nije poznato da li se pomenutih 210 GB odnosi na samu igru ili na ukupan prostor potreban za instalaciju. Potencijalno ažuriranje prvog dana moglo bi dodatno da optereti SSD i produži čekanje na kraj instalacije.

Prema istom izvoru, preuzimanje GTA VI igre trebalo bi da počne 12. novembra, dok je datum izlaska zakazan za 19. novembar.

(Mondo)

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Tagovi

GTA igrica PlayStation

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