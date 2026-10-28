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Oživjela Nokia koju mnogi još čuvaju u fioci: Telefon star skoro 20 godina sada pokreće ChatGPT

Oživjela Nokia koju mnogi još čuvaju u fioci: Telefon star skoro 20 godina sada pokreće ChatGPT

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Uz aplikaciju AIKON, Nokia 6300 iz 2007. godine može da razgovara sa vještačkom inteligencijom, analizira fotografije i pretvara glasovne poruke u tekst.

Telefon star skoro 20 godina sada pokreće ChatGPT Izvor: YouTube / T9 Vibes

Sjećate li se Nokia telefona sa fizičkom tastaturom, koji su mogli da izdrže danima bez punjenja? Jedan od najpoznatijih modela iz tog vremena sada može nešto što niko nije mogao ni da zamisli kada se pojavio. Zahvaljujući domišljatom developeru, Nokia 6300 iz 2007. godine dobila je podršku za ChatGPT i druge popularne AI četbotove.

Iza ovog neobičnog poduhvata stoji Emir Karšijakali, koji je napravio aplikaciju AIKON. Ona omogućava da se na starim Nokia telefonima sa S40 i S60 sistemima koriste ChatGPT, Gemini, Claude i Grok.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da aplikacija ne služi samo za običnu razmjenu poruka sa vještačkom inteligencijom. Iako Nokia 6300 ima ekran rezolucije svega 240 x 320 piksela, aplikacija nudi nekoliko iznenađujućih mogućnosti:

  • Razgovor sa AI četbotovima: AIKON podržava ChatGPT, Gemini, Claude i Grok.
  • Analiza fotografija: Korisnici mogu da pošalju fotografiju i zatraže od vještačke inteligencije da je analizira.
  • Glasovne poruke: Moguće je snimiti poruku do 30 sekundi, koju OpenAI-jev model zatim pretvara u tekst.
  • Čitanje bez interneta: AI odgovori mogu da se sačuvaju na memorijskoj kartici, pod uslovom da je telefon ima.
  • Poseban režim čitanja: Prilagođen je ekranu rezolucije 240 x 320 piksela, uz posebnu prečicu na fizičkoj tastaturi.
  • Podrška za osam jezika: Engleski, španski, portugalski, francuski, njemački, ruski, indonežanski i turski.
  • Čuvanje razgovora: Server može da čuva poruke do 30 dana.

Posebno je fascinantna činjenica da sve ovo radi iako Nokia 6300 podržava samo 2G mreže, ali i da zbog zastarjelog TLS 1.0 sertifikata danas ne može da pristupi većinu sajtova.

Izvor: Emir Karşıyakalı

Naravno, iza svega se krije mali trik. Telefon mora da se poveže sa posebnim serverom koji šalje zahtjeve AI servisima i prilagođava njihove odgovore starom uređaju. Neophodan je i plaćen API pristup izabranom četbotu.

Karšijakali je izvorni kod AIKON aplikacije objavio na GitHub-u, zajedno sa uputstvom za instalaciju, pa svako ko ima odgovarajući Nokia telefon i pristup 2G mreži može da je isproba.

(Mondo)

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nokia ChatGPT telefon

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