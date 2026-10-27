Instagram objavio rat YouTube-u: Stižu snimci od 90 minuta, evo kako će sve funkcionisati

Instagram upravo testira Features, novi format za video snimke do 90 minuta.

Izvor: Meta

YouTube dobija ozbiljnu konkurenciju tamo gdje je do sada bio neprikosnoven. Instagram je počeo da testira novi format koji omogućava objavljivanje video snimaka od čak 90 minuta.

Nova opcija zove se Features, a namijenjena je prije svega podkasterima, komičarima i drugim autorima koji snimaju duži sadržaj. Nakon testiranja u Brazilu, Instagram je sada omogućio pristup i odabranim kreatorima u SAD.

Ideja je jednostavna. Umjesto da na Instagramu pogledate kratak isječak podkasta, pa zatim odete na YouTube po cijelu epizodu, uskoro ćete moći da nastavite gledanje bez napuštanja aplikacije.

Autori će moći da povežu svoje Reels snimke sa dužim videom, dok će Instagram kompletne epizode preporučivati i na stranici Explore. Tako bi kratki snimci, koji obično traju do tri minuta, mogli da privuku publiku na mnogo duži sadržaj.

Ovo, međutim, nije prvi pokušaj Instagram-a da se suprotstavi YouTube-u. Kompanija je ranije pokrenula IGTV sa sličnom idejom, ali taj format nije zaživio, pa je Instagram kasnije prebacio fokus na Reels.

Kompanija sada računa na sve veću popularnost video podkasta i kratkih isječaka iz dužih emisija.

Instagram razmišlja i o zaradi kreatora. Tesa Lajons, potpredsjednica kompanije zadužena za proizvode, rekla je za The Hollywood Reporter da će autori moći da prenesu postojeće sponzorske saradnje na novi format. Kompanija želi da pomogne i onima koji još nemaju razvijen biznis oko svog sadržaja.

U međuvremenu, Instagram je proširio dostupnost aplikacije Instagram for TV na Apple TV uređaje u SAD, pa bi novi format trebalo da postane dio te šire strategije.