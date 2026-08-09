Ako želite pauzu od društvenih mreža ili potpuno da napustite Instagram, postoji nekoliko jednostavnih načina da deaktivirate ili trajno obrišete nalog, ali je razlika između te dvije opcije ključna.

Izvor: Charles-McClintock Wilson/Shutterstock

Sve više korisnika se odlučuje da napravi pauzu od Instagrama ili da trajno ugasi svoj profil, bilo zbog preopterećenja sadržajem ili potrebe za digitalnim detoksom. Dobra vijest je da platforma nudi dvije opcije: privremenu deaktivaciju i trajno brisanje naloga.

Privremena deaktivacija Instagram naloga

Ako ne želite zauvijek da se oprostite od naloga, možete ga jednostavno deaktivirati. U tom slučaju vaš profil, fotografije, komentari i lajkovi postaju nevidljivi drugim korisnicima, ali se ne brišu.

Nalog se ponovo aktivira čim se ulogujete, što ovu opciju čini idealnom za kratku pauzu od društvenih mreža.

Do deaktivacije se dolazi kroz podešavanja naloga, odnosno kroz Accounts Center, gdje možete izabrati opciju Deactivation.

CHIANG MAI, THAILAND - DEC 2, 2018: A woman holds Apple iPhone X with Instagram application on the screen at cafe. Instagram is a photo-sharing app for smartphones.

Izvor: wichayada suwanachun/Shutterstock

Trajno brisanje Instagram naloga

Za razliku od deaktivacije, trajno brisanje naloga znači da će svi podaci koje imate, a to su fotografije, video zapisi, pratioci i poruke da budu uklonjeni bez mogućnosti povratka.

Proces se pokreće preko posebne stranice ili kroz podešavanja naloga, ali važno je znati da Instagram ne briše profil odmah. Brisanje može potrajati do 30 dana, tokom kojih nalog nije vidljiv drugim korisnicima.

Vidi opis Kako da deaktivirate ili obrišete Instagram nalog: Evo šta treba da znate SALT LAKE CITY, UT, USA - MAY 18, 2025: Woman holds smartphone with Instagram profile on the screen. Instagram is a photo and video sharing social networking service owned by Meta Platforms. Instagram application on the screen. Instagram is a photo and video sharing social networking service owned by Meta Platforms-Dhaka,Bangladesh 11 Oct 2024. CHIANG MAI, THAILAND - DEC 2, 2018: A woman holds Apple iPhone X with Instagram application on the screen at cafe. Instagram is a photo-sharing app for smartphones. Instagram icon mobile app on a screen smartphone iPhone closeup Instagram is a photo-sharing app for smartphones. Batumi, Georgia - December 21, 2023 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charles-McClintock Wilson/Shutterstock Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mamun_Sheikh/Shutterstock Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: wichayada suwanachun/Shutterstock Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Primakov/Shutterstock Br. slika: 4 4 / 4

Instagram više nema "klasičnu" opciju direktno u aplikaciji kao ranije već se sada sve radi preko Accounts Center-a ili direktnog linka.

Zvanična stranica za brisanje naloga: https://help.instagram.com/139886812848894

Kako da obrišete nalog?

Ulogujte se na Instagram (u browseru ili aplikaciji) Otvorite link iznad Izaberite razlog za brisanje Ponovo unesite lozinku Kliknite na Delete (username)

Važna napomena prije brisanja

Prije nego što se odlučite na ovaj korak, preporučuje se da preuzmete sve podatke koje želite da sačuvate. Nakon završetka procesa, povratak naloga nije moguć.

Takođe, ukoliko neko u međuvremenu preuzme vaše korisničko ime, nećete moći ponovo da ga koristite.

Šta izabrati?

Deaktivacija je bolja ako želite pauzu Brisanje ako ste sigurni da više ne želite nalog

U oba slučaja, procedura je relativno jednostavna, ali odluka može imati trajne posledice.