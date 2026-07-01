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Prvi čovjek Instagrama otkrio velike promjene: Sami ćemo birati šta nam algoritam prikazuje

Prvi čovjek Instagrama otkrio velike promjene: Sami ćemo birati šta nam algoritam prikazuje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Šef Instagrama Adam Moseri najavio je da kompanija testira nove, lakše načine za pristup funkciji "Your Algorithm".

lakši način za pristup funkciji "Your Algorithm". Izvor: Ilija Baošić

Korisnici Instagrama bi uskoro mogli da dobiju više načina za podešavanje sadržaja koji im se prikazuje.

Adam Moseri, šef Instagrama, je prikazao nove načine na koje bi korisnici mogli da pristupe funkciji "Your Algorithm" - opciji koja im omogućava da preciziraju koje teme žele da viđaju više, a koje manje. Instagram je ovu opciju lansirao prošle godine i od tada je postepeno uvodi u sve više dijelova aplikacije.

"Želimo da opcija 'Tvoj algoritam' preraste iz običnog podešavanja u nešto što je centralni dio vašeg iskustva na Instagramu", rekao je Moseri. Takođe je napomenuo: "Neke od ovih stvari se trenutno testiraju, neke stižu uskoro, a neke možda uopšte ne upale".

Primjeri u njegovoj objavi uključuju opciju gdje povlačenje ekrana nadole na početnoj stranici (feed) na kraju otvara meni "Your Algorithm", kao i opciju gdje prevlačenje nagore (swipe up) na Reels video-snimku pokreće sličan prozor za prilagođavanje. Treći primjer prikazuje dugmiće ispod svakog Reelsa, pomoću kojih možete da naznačite da li želite ili ne želite da vidite više takvih video-snimaka. 

Ipak, najpopularniji komentari na Moserijevu objavu sadrže jedan te isti zahtjev. Kako je to jedan korisnik sročio: "Samo želimo da nam algoritam prikazuje ljude koje zapravo pratimo".

Izvor: B92

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Tagovi

Instagram algoritam podešavanja

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