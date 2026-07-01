logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Netflix mijenja pravila korišćenja naloga: Nastao haos među pretplatnicima!

Netflix mijenja pravila korišćenja naloga: Nastao haos među pretplatnicima!

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Netflix uvodi novo pravilo koje mijenja način korišćenja naloga, sada korisnici moraju da povežu poseban imejl sa svakim profilom, što je izazvalo brojne reakcije i zabrinutost širom svijeta.

Netflix mijenja pravila korišćenja naloga Izvor: Pixabay

Netflix je počeo da uvodi novu promjenu koja bi mogla značajno da utiče na način na koji milioni ljudi koriste ovu platformu. Prema novim pravilima, svaki profil unutar jednog naloga moraće da ima sopstvenu imejl adresu, umjesto da svi koriste isti nalog vlasnika.

Ova opcija već se pojavljuje kod pojedinih korisnika kroz obaveštenje u aplikaciji, gdje se traži da dodaju imejl adresu kako bi nastavili da koriste svoj profil.

Zašto Netflix uvodi ovu promjenu?

Iz kompanije tvrde da je cilj unapređenje korisničkog iskustva. Novi sistem omogućava:

  1. lakše prijavljivanje na nalog
  2. jednostavniji oporavak lozinke
  3. personalizovanije preporuke sadržaja

Takođe, svaki korisnik dobija mogućnost da samostalno upravlja svojim profilom i podešavanjima. Promjena je počela da se uvodi sredinom juna 2026. godine i postepeno stiže do sve većeg broja korisnika.

The man is holding a smartphone. Netflix, Warner Bros., and Paramount apps are visible on the screen. 02.01.2026 New York U.S
Izvor: miss.cabul/Shutterstock

Zašto su korisnici nezadovoljni?

Iako Netflix tvrdi da je riječ o poboljšanju, mnogi korisnici smatraju da iza ove odluke stoje drugi razlozi.

Kritičari vjeruju da bi ovo mogao da bude još jedan korak ka strožoj kontroli dijeljenja naloga, ali i potencijalnom uvođenju dodatnih naplata po korisniku. Pojedini strahuju i da bi prikupljanje više imejl adresa moglo da omogući detaljnije praćenje korisnika i ciljanje oglasa.

Dodatni problem je što ova promjena komplikuje korišćenje naloga u domaćinstvima gdje više članova koristi različite profile, ali ne želi da kreira više imejl naloga.

Izvor: Shutterstock

Šta ovo znači za korisnike?

Za sada, nova opcija nije obavezna za sve i uvodi se postepeno, ali sve ukazuje na to da bi mogla da postane standard u budućnosti. Jedino izuzeće su dječiji profili, za koje i dalje nije potrebno da se unosi imejl adresa.

Ova promjena dolazi nakon što je Netflix već ograničio dijeljenje lozinki između različitih domaćinstava, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i podijeljene reakcije korisnika širom svijeta, piše News week.

(Smartlife/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

netflix aplikacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS