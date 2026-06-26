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Ruši sve rekorde: Nova Netfliks krimi serija za nekoiko dana prikupila 24 miliona pregleda (Video)

Ruši sve rekorde: Nova Netfliks krimi serija za nekoiko dana prikupila 24 miliona pregleda (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Nova misteriozna serija na Netfliksu, "I will find you" ruši sve moguće rekorde gledanosti i zvanično je ostvarila najuspješniji debi na ovoj platformi.

'I Will Find You' je najgledanija serija godine na Netflixu Izvor: Netflix

Riječ je o najnovijem trileru čuvenog pisca Harlana Kobena "I Will Find You", koji je za samo prva četiri dana prikazivanja skupio nevjerovatna 24 miliona pregleda i zacementirao se na prvo mjesto najgledanijeg sadržaja na planeti.

Glavnu ulogu u ovoj seriji tumači holivudski glumac Sem Vortington, poznat po megahitu "Avatar". On igra oca koji proživljava najgori košmar svakog roditelja, a zaplet počinje kada riješi da uzme pravdu u svoje ruke.

Glavnu ulogu tumači Sem Vortington kao Dejvid Burouz, otac koji služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubistva sina prije pet godina.

Izvor: Netflix

Prema zvaničnom opisu radnje, "on je od početka tvrdio da je nevin. Kada ga poseti snaha Rejčel i pokaže mu dokaze da bi njegov sin mogao da bude živ, on otkriva složenu mrežu obmana i odlučuje da pobegne iz zatvora kako bi došao do istine", piše Variety.

Ova serija je plod višegodišnje i brutalno uspješne saradnje između Harlana Kobena i Netfliksa, u okviru koje je do sada snimljeno čak 13 adaptacija njegovih romana, a u pripremi je već i sljedeći naslov "Myron Bolitar".

Pogledajte trejler serije "I will find you":

I will find you
Izvor: Netflix

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serija netflix

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