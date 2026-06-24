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Serija "Nemesis" postala globalni Netflix fenomen: Za 1 mjesec postala najgledanija sa 1,31 milijardu pregleda

Serija "Nemesis" postala globalni Netflix fenomen: Za 1 mjesec postala najgledanija sa 1,31 milijardu pregleda

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Netflixova serija "Nemesis" postala je najgledaniji streaming naslov na svijetu nešto više od mjesec dana nakon premijere, ostvarivši impresivnih 1,31 milijardu pregleda.

Serija "Nemesis" postala globalni Netflix fenomen Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Svet je zvanično poludeo za novim Netflixovim hitom! Kriminalistička serija "Nemesis"postala je najgledaniji streaming naslov na planeti za nešto više od mjesec dana od premijere, a brojke su prosto nevjerovatne – ostvareno je čak 1,31 milijardu pregleda!

Ovim brutalnim rezultatom, "Nemesis" se upisao zlatnim slovima među najuspješnije naslove u 2026. godini.

Pogledajte trejler:

Nemesis
Izvor: YouTube

"Binge-watching" je ponovo pobijedio

Netflix je ponovo primenio svoju oprobanu taktiku. Svih osam epizoda od po sat vremena izbačeno je odjednom 14. maja, što je nateralo milione širom sveta da ostanu budni celu noć i pogledaju seriju u jednom dahu. Upravo ovaj maratonski format lansirao je priču u sam vrh viralnosti na društvenim mrežama.

Glavne uloge tumači opasna ekipa: Tre Hale, Cleopatra Coleman, Domenick Lombardozzi, Matthew Law i Y’lan Noel.

O čemu se radi u seriji?

Radnja nas vodi u mračne ulice Los Anđelesa, gdje pratimo napetu igru mačke i miša. Nemilosrdni detektiv i briljantni lopov ulaze u opasnu igru opsesije u kojoj niko ne bira sredstva. Kako se priča zakuvava, obojica rizikuju sve – karijere, porodice i sopstvenu slobodu. Pravilo je jasno: samo jedan može izaći kao pobjednik!

Iza projekta stoji provereni tim. Kreatori serije su Kortni A. Kemp (koju publika obožava zbog hit franšize "Power") i Evan Vinsent Vašington.

Šta kaže publika, a šta kritika?

Iako su brojke pregleda eksplodirale, mišljenja su, po običaju, podijeljena. Na sajtu Rotten Tomatoes situacija izgleda ovako:

Kritičari: 76% pozitivnih ocena (strana šteta hvali napetu režiju i glumu)

Publika: 52% (gledaoci su, čini se, malo stroži prema finalu)

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