One će glumiti Draganu i Lepu Brenu u seriji o Futi i Marini: Jedna igrala u hit seriji, druga pjevačicina prijateljica

U seriji "Marina i Futa", Jelena Jovičić i Aleksandra Belošević tumače Lepe Brenu i Draganu Mirković.

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Snimanje prve sezone nove domaće serije "Marina i Futa", inspirisane životom i stvaralaštvom Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, bliži se kraju.

Uloge Marine, najvećeg srpskog tekstopisca, i njenog supruga, kompozitora Fute, povjerene su Milici Janevski i Danilu Lončareviću, dok će, kako Kurir ekskluzivno saznanje, Lepu Brenu tumačiti Jelena Jovičić, Draganu Mirković Aleksandra Belošević, zvijezda "Igre sudbine", a Olivera Mandića Miloš Petrović Trojpec.

Pogledajte fotografije Jelene Jovičić:

U seriji je najavljena kao lik i Svetlana Ceca Ražnatović, ali još uvijek je tajna ko je igra jer se pojavljuje tek u drugom dijelu. U prvoj sezoni upoznaćemo i Bubu Miranović i Sneki Babić, ali i dalje se krije ko će ih otjeloviti.

U seriji glume i Marija Bergam i Vladimir Kovačević i mnogi drugi koji će na ekranima oživjeti muzičku scenu osamdesetih godina prošlog vijeka. Ovo je priča o ljubavi, ambiciji, usponima i padovima jednog od najvažnijih autorskih tandema regionalne muzičke scene, a serija nas vraća u zlatno doba emocije, muzike i velikih hitova - u vrijeme kada su stihovi menjali živote, a te pjesme postale evergrin melodije.

"Ovo nije samo serija. Ovo je povratak jednom vremenu koje nikada zapravo nije prošlo. Vremenu muzike, strasti, prijateljstva, haosa i ljubavi, koja je bila veća od svega što je okruživala", izjavio je kreator ove priče Saša Al Hamed iz "Nju ejdž produkcije".

U srcu prestonice, u jednom stanu koji je istovremeno bio dom, studio i svijet za sebe, nastale su pjesme koje su zauvijek promenile lice muzike čitavog Balkana. Ta priča od jeseni na Prvoj televiziji dobija formu kakvu zaslužuje.

Kroz njihov život, kao kroz samu dušu epohe, prolaze najveća imena koja je region ikada iznedrio - Zdravko Čolić, Oliver Mandić, Lepa Brena, Goran Bregović, grupa Zana, Mira Kosovka, Radoslav Rodić Roki, Sneki Babić, Dragana Mirković, Džej Ramadanovski, Ceca Ražnatović i mnogi drugi.

Izvor: Kurir/ MONDO