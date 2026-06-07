Dok Netflix steže pravila, Amazon radi suprotno: Povećali broj uređaja na kojima možete da gledate serije

Amazon je predstavio Prime Video Ultra, novi premium paket koji donosi 4K UHD rezoluciju, Dolby Atmos zvuk i više uređaja za istovremeno gledanje, ali uz višu cijenu pretplate.

Izvor: Jess Rodriguez / Shutterstock.com

Amazon je ukinuo dosadašnji "Ad Free" paket i zamijenio ga novim Prime Video Ultra planom.

Novi paket donosi 4K UHD rezoluciju, Dolby Atmos zvuk i mogućnost preuzimanja do 100 naslova.

Za razliku od konkurenata, Amazon je povećao broj uređaja za istovremeno gledanje sa tri na pet.

Amazonova platforma Prime Video sprovela je jednu od najvećih promjena od svog osnivanja, uvodeći novi premium paket pod nazivom Prime Video Ultra.

Nakon najave početkom godine, promjene su zvanično stupile na snagu 10. aprila, kada su korisnici dotadašnjeg paketa bez reklama automatski prebačeni na novu Ultra opciju.

Novi paket zadržao je gledanje sadržaja bez reklama, ali donosi višu cijenu i niz tehnoloških unapređenja. Mjesečna pretplata sada košta 4,99 dolara, što je za dva dolara više u odnosu na prethodni paket. Korisnicima je ponuđena i godišnja pretplata od 45,99 dolara, koja omogućava određene uštede u odnosu na mjesečno plaćanje.

Među najznačajnijim novitetima su podrška za 4K UHD video rezoluciju i Dolby Atmos zvuk, koji pružaju kvalitetniji audiovizuelni doživljaj. Takođe, znatno je povećan broj sadržaja koje je moguće preuzeti za gledanje bez internet veze – sa dosadašnjih 25 na čak 100 naslova.

Kontra napad u striming ratu

Izvor: rawf8 / Shutterstock.com

Posebnu pažnju privukla je odluka Amazona da poveća broj uređaja na kojima je moguće istovremeno pratiti sadržaj. Dok konkurentske platforme poput Netflixa, Disney+ i HBO Maxa pooštravaju pravila o dijeljenju naloga i lozinki, Prime Video Ultra omogućava istovremeno strimovanje na pet uređaja, umjesto dosadašnja tri.

Ipak, ni novi paket ne eliminiše reklame u potpunosti. Prenosi uživo, sportski događaji i određeni programi koji se finansiraju putem marketinških prava i dalje sadrže reklamne blokove.

Standardna Prime Video usluga ostaje dio Amazon Prime članarine, koja u Sjedinjenim Američkim Državama košta 14,99 dolara mjesečno ili 139 dolara godišnje. Platforma je dostupna u više od 240 zemalja i teritorija, a dodatni rast bilježi nakon preuzimanja filmskog studija MGM.

Jedna od prednosti Prime Video servisa jeste mogućnost kupovine i iznajmljivanja filmova, kao i dodavanja drugih striming platformi unutar iste aplikacije. Kao posljednji veliki korak Amazon je omogućio integraciju Apple TV sadržaja, čime dodatno jača svoju poziciju na tržištu.

Korisnicima su na raspolaganju i popularne originalne serije i naslovi poput "The Boys", "Fallout", "Reacher" i "The Lord of the Rings: The Rings of Power", koji predstavljaju važan adut u privlačenju novih pretplatnika.

Za sada je Prime Video Ultra dostupan isključivo korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, dok Amazon još nije saopštio kada bi nova usluga mogla postati dostupna i na evropskom tržištu.