Rat za svemir: Amazon želi da blokira Maskov plan za lansiranje milion satelita

Amazon je od FCC-a zatražio da odbije plan SpaceX-a o lansiranju do milion satelita.

Izvor: Shutterstock

Amazonov satelitski projekat Leo, direktni rival Starlinka, zvanično je zatražio od Američke federalne komisije za komunikacije (FCC) da odbije ambiciozni plan kompanije SpaceX o lansiranju do milion satelita u Zemljinu orbitu.

Ilon Mask planira da ovu masivnu mrežu iskoristi za stvaranje orbitalnih data centara koji bi obrađivali AI zadatke u svemiru, koristeći sunčevu energiju umjesto resursa na Zemlji.

Amazon je u podnesku na 17 stranica ovaj projekat nazvao "praznim obećanjem" i "marketinškim trikom", tvrdeći da bi za lansiranje tolikog broja satelita trenutnim tempom bilo potrebno više od 220 godina.

Čak i da SpaceX uspije u svojoj namjeri, Amazon ističe nemilosrdnu matematiku: uz životni vijek satelita od pet godina, Mask bi morao da zamjenjuje 200.000 satelita godišnje. To je 44 puta više od ukupnog broja satelita lansiranih tokom rekordne 2025. godine.

Amazon tvrdi da bi odobrenje ovakvog zahtjeva primoralo sve ostale operatore da planiraju svoje rute oko konstelacije koja možda nikada neće ni postojati, čime SpaceX pokušava da "rezerviše" svemirski prostor.

Iako Mask računa na svoju džinovsku raketu Starship i viziju fabrike na Mjesecu koja bi proizvodila AI satelite i zatim ih pomoću posebnog "mass driver" sistema katapultirala u svemir, kritičari su nemilosrdni.

Više od 1.200 astronoma i građana poslalo je komentare komisiji, a jedan od njih je poručio regulatorima: "Ne stavljajte pečat na scenario iz Simpsonovih", aludirajući na animiranu seriju.

Američko astronomsko društvo i kompanija Viasat takođe su se pridružili protestu, prenosi PCMag.

Odluka je sada na FCC-u, koji mora da odmjeri Maskovu viziju i upozorenja stručnjaka koji tvrdi da bi milion satelita moglo da stvori neprobojan svemirskog otpada oko naše planete.