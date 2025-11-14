logo
"Mi smo oni koji štite klimu, odbijamo da budemo žrtvovani": Brazilsko pleme blokiralo ulaz na klimatski samit 1

"Mi smo oni koji štite klimu, odbijamo da budemo žrtvovani": Brazilsko pleme blokiralo ulaz na klimatski samit

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
1

Brazilski starosjedioci blokirali su glavni ulaz na klimatski samit, zahtjevajući od vlade da zaustavi projekte koji uništavaju Amazonsku prašumu.

Brazilsko pleme blokiralo ulaz na klimatski samit Izvor: Printscreen/Youtube/FRANCE 24 English

Desetine protestanata iz redova starosjedioca blokirali su u petak ujutro glavni ulaz na klimatski samit COP30 u Brazilu, prisilivši izaslanike da koriste sporedni ulaz kako bi nastavili pregovore o borbi protiv klimatskih promjena. Zaštitari su pojačali kontrole tokom mirnog protesta, a izaslanici su formirali duge redove čekajući da uđu u prostrani kompleks izgrađen na mjestu starog aerodroma u amazonskom gradu Belemu.

Godišnji UN-ov samit o klimi okupio je izaslanstva iz 195 zemalja koja nastoje da obezbijede napredak u zaustavljanju porasta globalnih temperatura koji prijeti osjetljivim i ključnim ekosistemima, uključujući amazonsku prašumu. Protestanti zahtijevaju da brazilska vlada zaustavi razvojne projekte u Amazoni, uključujući rudarstvo, sječu šuma, bušenje nafte i izgradnju nove željeznice za prevoz rudarskih i poljoprivrednih proizvoda.

"Predsjedniče, ovdje smo ispred COP-a jer želimo da nas saslušate. Odbijamo da budemo žrtvovani za agrobiznis", stoji u izjavi autohtone grupe Munduruku koja je organizovala protest. Teritorija Mundurukua prostire se na gotovo 24.000 kvadratnih kilometara, što je približno veličini američke savezne države New Hampshire, u srcu amazonske prašume na sjeveru Brazila.

"Mi smo oni koji štite klimu i Amazon se ne smije uništavati kako bi se obogatile velike kompanije", dodaje se u izjavi Mundurukua. Predsjednik COP30 Andre Correa do Lago viđen je kako pregovara sa grupom ispred mjesta održavanja samita.

UN-ovo tijelo za klimu izjavilo je da nema opasnosti od protesta. U utorak su deseci autohtonih protestanata provalili u mjesto održavanja COP30 i sukobili se sa zaštitarima na ulazu. Kasnije su branili tu akciju, rekavši da žele da pokažu očaj svoje borbe za zaštitu šuma.

(Mondo. rs)

Nije Ruža

Da! Jeste! Vi ste ti kojima smo mi, ostatak čovječanstva, zahvalni na tome!

