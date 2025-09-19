Ništa od dogovora o smanjenju zagađenja: Evropski ministri raspravljali, jedan potez usporio pregovore

Ministri za zaštitu životne sredine EU nisu uspjeli da postignu dogovor o obavezujućem cilju za smanjenje emisija štetnog gasa do 2035. godine, pa je usvojena samo neobavezujuća izjava o namjeri, uz najavu daljih razgovora na oktobarskom samitu.

Izvor: Philipp von Ditfurth / DPA / Profimedia

Ministri za zaštitu životne sredine zemalja članica Evropske unije nisu uspjeli da se dogovore o obavezujućem cilju za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2035. godine. Umjesto toga, usvojena je neobavezujuća izjava o namjeri kojom se predviđa smanjenje emisija između 66,25 i 72,5 odsto u odnosu na nivo iz 1990. godine.

Dogovor izostao zbog podjela među članicama

EU je planirala da ovog mjeseca definiše nove klimatske ciljeve za 2035. i 2040. godinu, ali su pojedine članice, uključujući Njemačku, Francusku i Poljsku, zatražile da se o ciljevima prvo izjasne šefovi država ili vlada na samitu u oktobru. Taj potez usporio je pregovore i o cilju za 2035.

Ministri su se danas sastali u Briselu kako bi raspravljali o izmjenama evropskog zakona o klimi i utvrđivanju ciljeva za naredne decenije, ali zbog prethodnih nesuglasica nije postignut konačan dogovor.

Dansko predsjedništvo je, kako bi izbjeglo potpuni zastoj, predložilo kompromis, neobavezujuću izjavu o namjeri, kako bi EU mogla s nekim dokumentom da nastupi na predstojećim međunarodnim skupovima, uključujući Generalnu skupštinu UN i klimatsku konferenciju COP30, koja se u novembru održava u Brazilu.

(MONDO/Index)