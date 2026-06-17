Upravo su dodate na Netfliks: 7 novih serija koje nisu na engleskom, a kidaju koliko su dobre

Ukoliko ste se zasitili serija na engleskom jeziku, dobre vijesti su da postoji more internacionalnih prijedloga koji su vrijedni pažnje, a mi smo izdvojili 7 najboljih skorašnjih

Izvor: Youtube/ Netflix

Početak godine na strimingu ponovo je donio gomilu novih internacionalnih naslova. Nakon što smo pretresli originale na engleskom jeziku, vrijeme je da se posvetimo najboljim stranim skrivenim draguljima koje ste možda propustili. Od mračnih krimića do istorijskih drama, izdvojili smo 7 odličnih novih serija koje su ove godine stigle na Netfliks i dušu su dale za bindžovanje.

1. Bandi

Porijeklo: Francuska

Francuska Žanr: Krimi, Drama | Pušteno: 9. april 2026.

Od tvorca čuvene serije "The Bureau" stiže krimi drama snimana na Martiniku. Priča prati jedanaestoro braće i sestara koji nakon iznenadne smrti majke ostaju sami. Kako bi preživjeli i ostali na okupu, neki od njih ulaze u lokalni šverc droge i organizovani kriminal. Iako tema nije nova, autentična lokacija i atmosfera Kariba daju seriji potpuno unikatan šmek, uz odlične likove i dosta akcije. Nažalost, Netfliks je već otkazao drugu sezonu uprkos dobroj gledanosti.

2. Lead Children

Lead Children Izvor: YouTube

Porijeklo: Poljska

Poljska Žanr: Medicinski triler, Istorijska drama | Pušteno: 11. februar 2026.

Zasnovana na jezivoj istinitoj priči iz komunističke Poljske 1970-ih, serija prati idealističnu pedijatricu (Džoana Kulig) koja otkriva epidemiju trovanja olovom među djecom u blizini lokalne topionice. Kada korumpirani režim pokuša da zataška ekološku katastrofu, ona rizikuje karijeru i život da bi otkrila istinu. U pitanju je napeta i mračna, ali inspirativna drama o borbi protiv sistema.

3. Unfamiliar

Unfamiliar - trejler Izvor: Netflix

Poreklo: Njemačka

Žanr: Špijunski triler | Pušteno: 5. februar 2026.

Ako ste željni dobrog špijunskog trilera, ovo je prava stvar. Radnja prati dvoje bivših agenata njemačke tajne službe koji pod lažnim identitetima vode tajnu sigurnu kuću u Berlinu. Taman kada su pomislili da su prošlost ostavili iza sebe, dolazak ruskog agenta im potpuno ruši miran život i stavlja ih na metu ubica. Čeka vas dinamična igra mačke i miša kroz šest epizoda punih akcije i porodičnih tajni.

4. The Devil’s Star

Porijeklo: Norveška

Norveška Žanr: Nordijski noar, Krimi triler | Pušteno: 26. mart 2026.

Čuveni književni anti-heroj Hari Hole, iz pera Jua Nesbea, stigao je na male ekrane u adaptaciji od devet epizoda. Priča prati briljantnog ali poročnog detektiva iz Osla koji rješava niz ritualnih ubistava. Pored lova na serijskog ubicu, Hari mora da se izbori sa sopstvenim demonima, ali i sa svojim korumpiranim arhineprijateljem iz policije (Džoel Kinaman). Prava poslastica za ljubitelje skandinavskih krimića.

5. The WONDERfools

Porijeklo: Južna Koreja

Južna Koreja Žanr: Sci-Fi, Akciona komedija | Pušteno: 15. maj 2026.

Otkačena i nostalgična superherojska komedija smještena u apokaliptičnu paniku s kraja 1999. godine. Glavna junakinja je nespretna djevojka koja sa prijateljima planira lažnu otmicu, ali nakon bizarne hemijske nesreće njih troje iznenada dobijaju prave supermoći. Tako postaju neočekivani branioci svog grada. Serija je zabavna, apsurdna, ne plaši se da rizikuje i već ima bazu vijernih fanova.

6. The Art of Sarah

Porijeklo: Južna Koreja

Južna Koreja Žanr: Misterija, Triler | Pušteno: 13. februar 2026.

Na potpuno drugom kraju žanra je ovaj moderan i stilizovan triler o opsesiji i lažima. Radnja prati Saru Kim, ženu koja je izgradila luksuznu imperiju u visokom društvu Seula isključivo na lažnim identitetima. Međutim, kada u elitnom kvartu bude pronađeno tijelo, uporni detektiv kreće da raspliće njenu mrežu prevara. Serija pruža odličnu glumu i drži pažnju do samog kraja.

7. Museum of Innocence

Porijeklo: Turska

Turska Žanr: Romantična drama | Pušteno: 13. februar 2026.

Lista se završava prelijepom i tragičnom adaptacijom romana nobelovca Orhana Pamuka. Smještena u Istanbul 1970-ih, priča prati Kemala, bogatog i vjerenog biznismena koji ulazi u zabranjenu aferu sa siromašnijom daljom rođakom. Ono što počinje kao prolazna romansa pretvara se u doživotnu opsesiju, zbog koje Kemal počinje da sakuplja njene svakodnevne predmete kako bi napravio muzej svojih sjećanja. Vizuelno bogata i veoma emotivna serija.

(Mondo.rs)