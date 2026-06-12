Sedam Netfliks serija koje su danas nagledanije: Jeziva istinita priča je "must" za bindžovanje, a ovo preskočite

Ukoliko ste u potrazi za predlozima za "bindžovanje", donosimo listu najgledanijih serija, ali i naše utiske nakon što smo odgledali pojedine naslove.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

U moru novih Netfliks naslova, pojedini su se već izdvojili i osvojili publiku kako širom svijeta, tako i u Srbiji.

Zanimljivo je, kada pogledate listu najgledanijih serija na našim prostorima, da su dobar dio istinite priče i dokumentarci, no, ljudi se mahom zanimaju i za "no-brainer" naslove koji su zabavni, ali ne opterećuju i ne zahtjevaju 100% pažnje.

Na Netfliksu je objavljena lista najgledanijih serija u Srbiji, a mi vam donosimo i neke lične impresije nakon što smo odgledali pojedine naslove:

1. Michael Jackson: The Verdict: Season 1

Ovo je trodelna dokumentarna serija koja se detaljno bavi čuvenim suđenjem Majklu Džeksonu iz 2005. godine. Priča je ispričana iz ugla ključnih ljudi koji su zapravo bili u sudnici (porotnici, advokati, svjedoci), a fokus je na tome kako je teklo samo suđenje, kako je njegova ogromna slava uticala na proces i kakve je posljedice taj događaj ostavio na njegovu zaostavštinu. Iako se o čitavom procesu dosta govorilo u medijima, sada dobijamo još neke detalje, a zbog svega ćete biti na klackalici - da li vjerujete Džeksonu ili ipak sumnjate da je zlostavljao djecu. Od nas dokumentarac dobija ocjenu 9, te čekamo sljedeću sezonu i nastavak priče.

2. The Witness

Na Netfliksu se trenutno nalazi dokumentarna serija, kao i igrana po istom događaju, što možda može biti zbunjujuće, ali oba ostvarenja zaslužuju vađu pažnju. "Witness" je zasnovan na istinitom događaju iz 1992. godine - ubistvu Rejčel Nikel u Londonu. Ono što seriju čini specifičnom jeste to što je jedini svjedok zločina bio njen dvogodišnji sin Aleks. Radnja prati njegovog oca Andrea koji pokušava da zaštiti traumatizovano dijete od medijskog linča i policijske istrage koja je u to vreme skrenula u potpuno pogrešnom pravcu. Jako dobar true-crime naslov!

3. Berlin and the Lady with an Ermine

Berlin and the Lady with an Ermine Izvor: YouTube

Radnja dugonajavljivanog spin-offa smještena je prije događaja iz originalne serije "Money Heist". Pedro Alonso se vraća kao Berlin, zajedno sa svojom ekipom. Ovog puta dobijaju zadatak od vojvode od Malage - da ukradu čuveno remek-djelo "Lady with an Ermine" koje je naslikao Leonardo da Vinči.

Glavna pozornica nove pljačke je Sevilja, a plan koji osmišljavaju opisan je kao najveća krađa u istoriji - toliko briljantna da i sama djeluje kao umjetničko djelo.

4. The Four Seasons: Season 2

The Four Seasons | Season 2 Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Druga sezona humorističke drame Tine Fej prati grupu prijatelja u srednjim godinama kroz četiri nova godišnja doba i četiri nova zajednička odmora. Nakon dramatičnih događaja i gubitaka iz prve sezone, ekipa pokušava da se izbori sa tugom, bračnim krizama, žaljenjem za prošlošću i novim počecima koji dolaze u tim godinama.

5. Rafa: Season 1

Četvorodelna dokumentarna serija posvećena je legendarnom teniseru Rafaelu Nadalu. Serija pruža intiman pogled iza kulisa, prikazuje njegove borbe sa povredama tokom 2023. i 2024. godine, trenutak kada donosi odluku o povlačenju, ali se kroz arhivske snimke vraća i na same početke njegove karijere i rivalstva sa Federerom i Đokovićem.

6. The Boroughs: Season 1

The Boroughs Izvor: Netflix

Ova sci-fi serija (iza koje kao izvršni producenti stoje braća Dafer, tvorci "Stranger Things") prati grupu penzionera u naizgled mirnom pustinjskom naselju u Novom Meksiku. Glavni lik, udovac Sem, uz pomoć svojih ekscentričnih komšija otkriva da se ispod njihovog naselja krije natprirodna prijetnja koja starijim stanarima bukvalno krade životnu energiju. Seriju bismo opisali kao sci-fi "limunadicu" sa povremenim "bu!" momentima, te nemojte očekivati ne znam šta, naročito ako uzmete u obzir kako je završen "Stranger Things". Očigledno je istina da je sve dobro u seriji pisala Daferova supruga, a sad kad nije njegova desna ruka, kvalitet je definitivno opao.

7. A Good Girl's Guide to Murder: Season 2

Još jedna serija koja nas je najpre oduševila, ali je nastavak dosta "mlak". U glavnoj ulozi je Ema Majers koju šira javnosti pamti kao Inid Sinkler iz serije "Wednesday". U novoj sezoni tinejdžerske krimi-misterije, Ema ponovo igra Pip koja se nalazi opet u ulozi detektivka sa novim slučajem koji je znatno mračniji i opasniji od prethodnog. Nakon što je riješila ubistvo iz prve sezone, Pip lansira svoj true crime podkast, ali ubrzo biva uvučena u novu istragu koja uključuje nestanak i mnogo ozbiljnije pretnje unutar njenog gradića. Ne možemo reći da je serija nešto "wow", ali nije ni toliko loša.