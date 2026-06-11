Instagram uveo veliku promjenu na profile: Ovu opciju smo čekali godinama

Nova funkcija "Reorder grid" omogućava korisnicima da jednostavnim prevlačenjem prstom potpuno promijene hronološki raspored slika i videa na svom Instagram profilu.

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Dosadilo vam je što vam jedna fotografija kvari estetiku cijelog profila, a ne želite da je obrišete? Instagram je konačno uveo promjenu koju korisnici traže bukvalno godinama.

Umjesto strogog hronološkog ređanja objava, nova opcija "Reorder grid" omogućava vam da sami birate raspored slika na svom profilu.

Sve radi po principu jednostavnog prevlačenja prstom, a procedura je krajnje jednostavna:

Otvorite svoj Instagram profil i zadržite prst na bilo kojoj objavi.

Iz iskačućeg menija izaberete opciju "Reorder grid" .

. Pomjerite fotografiju ili video na mjesto koje želite i promjena se odmah čuva.

Ova funkcija, za sada dostupna isključivo na mobilnim telefonima, izazvala je oduševljenje na mreži Threads, gdje su korisnici prokomentarisali da je ovo moralo da se pojavi "još prije deset godina". To je ozbiljan skok u odnosu na dosadašnju mogućnost pinovanja na vrh profila, koja je limitirana na samo tri objave.

Ipak, estetika profila je samo dio velikog paketa promjena koje Meta uvodi ovog mjeseca.

Već od 20. juna na Instagram stižu potpuno novi, rukom pisani fontovi za Reels i Stories, koji su kreirani na osnovu stvarnog rukopisa poznatih autora. Pored toga, dijeljenje muzike biće dodatno olakšano direktnom integracijom platforme Spotify u opciju Notes.

(Smartlife/Mondo)