Veliki zaokret na Instagramu: Ukinuta opcija koju mnogi koriste, poruke više nisu privatne

Nakon godina obećanja da je "budućnost privatna", platforma je ukinula E2EE, što znači da vaše slike, video zapisi i četovi više nisu potpuno zaštićeni.

Korisnici Instagram-a više ne mogu da šalju privatne direktne poruke, jer je ta funkcija isključena širom svijeta.

Uklanjanje end-to-end enkripcije (E2EE) iz poruka predstavlja veliki zaokret matične kompanije "Meta", koja je ranije zagovarala ovu tehnologiju kao zlatni standard za privatnost korisnika, prenosi BBC.

E2EE je najsigurniji oblik onlajn dopisivanja - omogućava samo pošiljaocu i primaocu da vide poruke - ali su joj se dugo protivili aktivisti koji tvrde da omogućava širenje ekstemističkog sadržaja na internetu bez mogućnosti da vlasti intervenišu.

Isključivanjem E2EE, Instagram će sada moći da pristupa svim sadržajima direktnih poruka, uključujući slike, video zapise i glasovne poruke.

Pusta obećanja

Meta se 2019. godine se obavezala da uvede ovu tehnologiju u dopisivanje na Facebook-u i Instagram-u, rekavši da je "budućnost privatna". Kompanija je završila uvođenje na Facebook Messenger-u 2023. godine, a potom je funkcija postala opciona na Instagram-u, uz planove da postane podrazumijevana.

Ipak, poslije sedam godina, Meta je odlučila da ne nastavi sa širim uvođenjem na Instagram-u, koji će sada nuditi samo standardnu enkripciju. Ona znači da internet provajder može da pristupi privatnom sadržaju ako je potrebno - što je uobičajeni sistem u većini glavnih onlajn servisa, poput Gmail-a.

Tiho povlačenje

Meta nije javno objavila odluku da odustane od planiranog uvođenja na Instagramu. Umjesto toga, u martu je tiho ažurirala uslove korišćenja aplikacije:

"Dopisivanje sa end-to-end enkripcijom na Instagramu više neće biti podržano nakon 8. maja 2026. godine".

Meta je novinarima rekla da je odluka donijeta zbog toga što je premalo korisnika biralo ovu funkciju. Ipak, komentatori napominju da je prihvatanje opcionalnih funkcija često malo, jer zahtjev da korisnici sami uključe opciju stvara dodatnu prepreku.

Neki analitičari, uključujući stručnjakinju za sajber bezbjednost Viktoriju Bejns, profesorku informatike na Grišam koledžu, smatraju da odluka odražava promenu Meta-ine politike prema privatnosti:

"Platforme društvenih mreža zarađuju na našoj komunikaciji - na našim objavama, lajkovima i porukama - kako bi prikazivale ciljano oglašavanje. I sve više, kompanije poput Mete fokusiraju se na treniranje AI modela, za šta podaci iz poruka mogu biti izuzetno vrijedni."

Instagram je ranije izjavio da se direktne poruke ne koriste za treniranje vještačke inteligencije.

Koje mreže još imaju enkripciju s kraja na kraj

Trenutno, E2EE je podrazumijevana opcija na Signal, WhatsApp, Facebook Messenger, Epl Apple iMessage i Google Messages. Telegram je nudi kao opciju, ali ne i podrazumijevano. TikTok je u martu saopštio da nema planova da uvede ovu tehnologiju za direktne poruke.

