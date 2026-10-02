Pokažite da imate partnera bez da otkrijete ko je: Instagram novom opcijom razljutio korisnike

Instagram uvodi opciju Pixel koja pomoću tekstualne naredbe može zamagliti osobu ili predmet na fotografiji. Alat je predstavljen i kao način da pokažete novu vezu bez otkrivanja partnera.

Izvor: Instagram/ 360influencemedia

Instagram je predstavio novu opciju Pixel, koja korisnicima omogućava da pomoću Meta AI alata zamagle osobu ili određeni objekat na fotografiji, jednostavnim tekstualnim zahtjevom.

Nova funkcija može biti korisna i onima koji žele da objave fotografiju iz nove veze, ali još ne žele da otkriju identitet partnera. Umjesto klasičnog skrivanja osobe, dovoljno je uputiti alat da zamagli određeni dio fotografije.

Kako funkcioniše Instagram Pixel

Pixel koristi vještačku inteligenciju kako bi prepoznao dio fotografije koji korisnik želi da sakrije. Zahtjev se može napisati tekstom, na primjer: "Zamagli osobu desno", nakon čega alat obrađuje fotografiju i primjenjuje efekat zamagljivanja.

Na taj način korisnik može sakriti lice određene osobe, ali i druge detalje koje ne želi da prikaže javno.

Nova opcija za "soft launch" veze

Jedna od zanimljivijih primjena funkcije Pixel odnosi se na takozvani "soft launch" veze. Riječ je o načinu na koji ljudi na društvenim mrežama nagovijeste da su u novoj vezi, bez direktnog predstavljanja partnera.

Umjesto da partnerovo lice bude potpuno vidljivo, fotografija može prikazati zajednički trenutak, dok je lice druge osobe namjerno zamagljeno. Takav pristup već je izazvao različite reakcije korisnika društvenih mreža.

"Osim ako ne objavljujete niz priča u kojima postepeno uklanjate zamućenje kao neku šalu, ovo je čisto ponižavanje", jedan je od komentara koji se pojavio povodom ove mogućnosti.

Drugi korisnici smatraju da nema mnogo smisla objavljivati osobu ako se njen identitet istovremeno skriva.

"Ako ćete nekoga zamutiti, onda tu osobu nemojte ni objavljivati", jedan je od komentara.

Može biti korisno i za privatnost

Iako se Pixel može koristiti za objavljivanje fotografija iz novih veza, njegova namjena nije ograničena na romantične odnose.

Opcija može biti praktična kada korisnik želi da objavi fotografiju na kojoj se nalaze djeca, prolaznici ili druge osobe koje ne žele da budu javno prikazane. Umjesto ručnog uređivanja fotografije, AI alat može automatski zamagliti odabranu osobu ili dio slike.

Postoji i šaljiva strana ove funkcije. Jedan od komentara opisuje situaciju: "Zamislite da ste u vezi, djevojka kaže: 'Hajde da se slikamo', a sutradan vidite tu sliku na njenom Instagramu i lice vam je zamućeno."

Bez obzira na to kako će korisnici koristiti Pixel, nova opcija pokazuje još jedan način na koji Instagram pokušava da AI alate direktno uvede u uređivanje fotografija.