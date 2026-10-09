Čemu služe tasteri F1 do F12 na tastaturi? Mogu da vam uštede mnogo vremena, evo šta svaki radi

Na samom vrhu svake tastature nalazi se 12 funkcijskih tastera koje mnogi korisnici godinama gotovo i ne dodiruju, nesvjesni da se iza njih kriju moćne prečice.

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Na vrhu gotovo svake tastature nalazi se 12 tastera koje mnogi korisnici godinama gotovo i ne dodiruju. A upravo među njima kriju se prečice koje mogu da zamene nekoliko klikova mišem, brzo zatvore program ili pomognu kada nešto na računaru ne radi kako treba.

Recimo, jedan pritisak na F2 dovoljan je da preimenujete fajl, dok Alt + F4 trenutno zatvara aktivan prozor. F5 osvježava internet stranicu, a Shift + F10 može da zamijeni desni klik mišem. I to je samo dio onoga što funkcijski tasteri mogu da urade.

Ovi tasteri nisu nastali slučajno. Potiču iz vremena kada računari nisu imali grafički interfejs, pa su korisnici gotovo sve radili unosom komandi. Funkcijski tasteri omogućavali su da se složenije radnje obave jednim pritiskom, bez ponovnog kucanja istih instrukcija.

Ipak, njihova namjena nikada nije bila potpuno jedinstvena. Različiti programi koristili su ih za različite zadatke, a taj princip zadržao se do danas. Zato isti taster može da uradi jednu stvar u Windows-u, a sasvim drugu u Excel-u ili internet pregledaču.

Šta zapravo rade tasteri F1 do F12?

Izvor: Logitech

Najbolji primjer je F1, koji u mnogim programima otvara pomoć. Međutim, u Windows-u 11 kombinacija Win + F1 može da pokrene Microsoft Edge i Bing pretragu za pomoć oko sistema, što nije naročito praktično ako ste očekivali jednostavno uputstvo.

Odmah pored njega nalazi se F2, jedan od najkorisnijih tastera za svakodnevni rad. Kada u File Explorer-u označite fajl ili folder i pritisnete F2, možete odmah da promijenite njegovo ime. U Excel-u i Google Sheets-u isti taster omogućava uređivanje ćelije, dok se na pojedinim računarima koristi i za ulazak u BIOS.

Ako često pretražujete dokumente ili stranice, koristan je i F3. U mnogim programima pokreće pretragu ili prelazi na sledeći rezultat. S druge strane, u Command Prompt-u ima sasvim drugačiju namjenu, jer ponavlja prethodnu komandu.

Sljedeći taster, F4, posebno je zanimljiv zbog kombinacija sa drugim tasterima. U File Explorer-u aktivira adresnu traku, ali uz Alt zatvara trenutno aktivan prozor. Kombinacija Ctrl + F4 zatvara aktivnu karticu ili dokument u programima koji podržavaju tu prečicu.

Za F5 je većina korisnika vjerovatno čula, jer osvežava internet stranice. Međutim, Ctrl + F5 u mnogim pregledačima ponovo učitava stranicu bez korišćenja keširanih podataka. U PowerPoint-u F5 pokreće prezentaciju od početka, dok je Shift + F5 nastavlja od trenutnog slajda.

Sličnu uštedu vremena donosi F6, koji u većini internet pregledača prebacuje fokus na adresnu traku. Umjesto da posegnete za mišem, možete odmah da unesete adresu drugog sajta ili započnete novu pretragu.

Kod F7 stvari postaju nešto zanimljivije. U Microsoft Office programima najčešće pokreće provjeru pravopisa i gramatike, dok Shift + F7 u Word-u otvara rečnik sinonima. U pojedinim pregledačima uključuje Caret browsing, koji omogućava kretanje kroz tekst pomoću tastature. U Command Prompt-u prikazuje istoriju komandi iz trenutne sesije.

F8 danas nema toliko čestu primjenu, ali je nekada bio veoma važan. Na starijim verzijama Windows-a koristio se za ulazak u Safe Mode prilikom pokretanja računara. Danas u Excel-u može da proširi selekciju, dok Alt + F8 kombinacija u Office programima otvara prozor sa makro funkcijama.

Ni F9 nije taster koji ćete često koristiti tokom običnog surfovanja internetom. Ipak, u Excel-u pokreće preračunavanje formula, u Word-u ažurira označena polja, a u Outlook-u može da pokrene slanje i prijem elektronske pošte.

Jedna od praktičnijih prečica krije se iza F10. Samostalno može da aktivira traku sa menijima u programu, ali kombinacija Shift + F10 otvara kontekstni meni, slično desnom kliku mišem. To je posebno korisno kada koristite laptop bez miša ili želite da što manje sklanjate ruke sa tastature.

F11 ima jednostavnu, ali korisnu funkciju. U internet pregledačima uključuje prikaz preko cijelog ekrana, bez kartica i drugih elemenata koji odvlače pažnju. Ponovnim pritiskom vraćate uobičajeni prikaz.

Na kraju je F12, koji u popularnim internet pregledačima otvara Developer Tools. Riječ je o alatima za pregled i analizu veb stranica, namijenjenim prvenstveno developerima. U Microsoft Word-u F12 otvara prozor Save As, pa dokument možete brzo da sačuvate pod drugim imenom.

Zašto ih ima baš 12 i kako da im promijenite funkciju?

Zanimljivo je i kako smo uopšte dobili baš 12 funkcijskih tastera. Originalni IBM PC iz 1981. godine imao ih je deset, raspoređenih sa lijeve strane tastature. Kasniji IBM-ovi modeli popularizovali su raspored sa 12 tastera u gornjem redu, koji je vremenom postao standard.

Na laptopovima i Mac računarima ovi tasteri često imaju i dodatne funkcije, poput podešavanja osvetljenja ekrana ili jačine zvuka. Zbog toga je za korišćenje standardnih funkcija ponekad potrebno držati Fn taster. Pojedine Apple tastature imaju čak i dodatne funkcijske tastere, sve do F19.

A ako neki od F taster nikada ne koristite, ne morate da ga ostavite neiskorišćenim. Pomoću Keyboard Manager-a, koji je dio besplatnog Microsoft PowerToys paketa, možete mu dodijeliti drugu funkciju i prilagoditi tastaturu svojim potrebama.