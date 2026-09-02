Zbogom mjesečnim pretplatama za čuvanje podataka: Xiaomi napravio kutiju koja mijenja Google Drive

Mala aluminijumska jedinica povezuje se na ruter, podržava do 60 TB kapaciteta i donosi brz mrežni ulaz za besprijekorno strimovanje na više uređaja.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi je izbacio svoj prvi kućni server za čuvanje podataka - Xiaomi Smart Storage - koji vam omogućava da napravite sopstveni privatni oblak u kući i zauvijek zaboravite na mjesečne račune za Google Drive, iCloud ili Dropbox.

Mala aluminijumska kutija se jednostavno ubode u kućni ruter i radi sve ono što inače plaćate na internetu. Dok se vi bavite svojim poslom, ona u pozadini sama pravi rezervne kopije slika sa vaših telefona, snima materijal sa kućnih kamera i strimuje filmove direktno na TV.

U uređaj se mogu smjestiti dva hard diska ukupnog kapaciteta do čak 60 terabajta, a Xiaomi ga prodaje sa već ugrađenim skladišnim prostorom od 4 TB, 8 TB ili 16 TB, po početnoj cijeni od oko 350 evra na kineskom tržištu.

Unutra se nalazi procesor sa 4 GB radne memorije i brz mrežni ulaz koji sprečava kočenje, pa više ljudi u kući može istovremeno da gleda 4K filmove. Kutija ima i HDMI priključak za direktno povezivanje na televizor, a sve je napravljeno tako da do 16 članova porodice može da ima potpuno odvojene, privatne naloge.

Najluđi dio priče je što Xiaomi uopšte nije planirao da pravi ovaj uređaj. Sve je počelo kada se slika koncepta pojavila na jednoj reklami tokom 2025. godine. Ljudi su na mrežama napravili toliki pritisak da je kompanija pokrenula proizvodnju - i u prvih sat vremena prodala čak 30.000 komada.

Uređaj se za sada prodaje samo u Kini, a još se čeka zvanična potvrda hoće li se pojaviti u Evropi.