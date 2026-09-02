logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbogom mjesečnim pretplatama za čuvanje podataka: Xiaomi napravio kutiju koja mijenja Google Drive

Zbogom mjesečnim pretplatama za čuvanje podataka: Xiaomi napravio kutiju koja mijenja Google Drive

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Mala aluminijumska jedinica povezuje se na ruter, podržava do 60 TB kapaciteta i donosi brz mrežni ulaz za besprijekorno strimovanje na više uređaja.

Xiaomi je izbacio svoj prvi kućni server za čuvanje podataka Izvor: Xiaomi

Xiaomi je izbacio svoj prvi kućni server za čuvanje podataka - Xiaomi Smart Storage - koji vam omogućava da napravite sopstveni privatni oblak u kući i zauvijek zaboravite na mjesečne račune za Google Drive, iCloud ili Dropbox.

Mala aluminijumska kutija se jednostavno ubode u kućni ruter i radi sve ono što inače plaćate na internetu. Dok se vi bavite svojim poslom, ona u pozadini sama pravi rezervne kopije slika sa vaših telefona, snima materijal sa kućnih kamera i strimuje filmove direktno na TV.

U uređaj se mogu smjestiti dva hard diska ukupnog kapaciteta do čak 60 terabajta, a Xiaomi ga prodaje sa već ugrađenim skladišnim prostorom od 4 TB, 8 TB ili 16 TB, po početnoj cijeni od oko 350 evra na kineskom tržištu.

Unutra se nalazi procesor sa 4 GB radne memorije i brz mrežni ulaz koji sprečava kočenje, pa više ljudi u kući može istovremeno da gleda 4K filmove. Kutija ima i HDMI priključak za direktno povezivanje na televizor, a sve je napravljeno tako da do 16 članova porodice može da ima potpuno odvojene, privatne naloge.

Najluđi dio priče je što Xiaomi uopšte nije planirao da pravi ovaj uređaj. Sve je počelo kada se slika koncepta pojavila na jednoj reklami tokom 2025. godine. Ljudi su na mrežama napravili toliki pritisak da je kompanija pokrenula proizvodnju - i u prvih sat vremena prodala čak 30.000 komada.

Uređaj se za sada prodaje samo u Kini, a još se čeka zvanična potvrda hoće li se pojaviti u Evropi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

xiaomi gedžeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS